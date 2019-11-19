大國就能夠不尊重國際規範嗎？

美國政府周一（11月18日）改變41年立場，承認以色列西岸殖民區「並非有違國際法」，無視1949年《日內瓦第四公約》、2004年國際法院諮詢意見及2016年聯合國安理會決議。國際社會不能不質問，大國就能夠不尊重及遵守國際規範嗎？

英語世界稱呼以色列殖民區為「settlement」，中文則有「殖民區」、「屯墾區」和「定居點」三種說法。但如果我們知道以色列如何透過控制水源，迫使巴勒斯坦人放棄其原居地，猶太人在政府支持下步步進逼，將土地改成他們的居住範圍，我們便不會用「定居點」這種過於中性的字詞指，而稱之為「殖民區」，以示其殖民之侵略性質。

以色列自1967年第三次中東戰爭後，在約旦河西岸地區和東耶路撒冷興建殖民區。原屬巴勒斯坦人居住的西岸地區，目前已居住了逾40萬以色列人，佔西岸人口一成多。以色列的殖民區雖然興建不停，但此舉其實一直違反國際法。

以色列在西岸不停擴建殖民區，侵佔巴勒斯坦人的土地。（資料圖片／路透社）

殖民區違日內瓦第四公約

早於第一次世界大戰，國際社會已認為有需要規範交戰地區之人口。及至1934年，國際紅十字會草擬國際公約，成為1949年生效之《日內瓦第四公約》的藍本。這份誕生於二戰後的國際公約，第49條禁止交戰國送走或驅逐佔領地之居民。

由於西岸地區及東耶路撒冷均為以色列於1967年戰爭後佔領，故此根據公約之規定，其不能夠驅逐原本居住的巴勒斯坦人。此公約於1993年獲聯合國安理會承認為國際習慣法，確立其約束性質。國際法院於2004年發表的諮詢意見便持此意見。

「自1977年以來，以色列執行一種政策，並形成了種種做法，忙於在被佔領巴勒斯坦領土修建定居點，違反了《日內瓦第四公約》第49條第6款的規定，因為該款規定：『佔領國不得將其本國平民之一部分驅逐或移送至其所佔領之領土。』安全理事會一直認為，此類政策和做法『沒有法律效力』，而且『公然違反了』該公約。法院斷定，以色列在被佔領巴勒斯坦領土（包括東耶路撒冷）建立定居點，違反了國際法」。 ——國際法院2004年諮詢意見

以色列在巴勒斯坦人的土地上興建殖民區，並以安全為名興建隔離牆，令巴勒斯坦人尤如生活在巨大露天監獄一樣。（資料圖片）

美國自1978年起反殖民區

事實上，以色列殖民區違反國際法的意見，向來為國際社會所認同。1978年，以人權為外交原則的美國總統卡特承認以色列殖民區違反國際法，自此這成為美國政府之官方立場。及至2016年12月，聯合國安理會通過的決議，重申以色列殖民區公然違反國際法，嚴重阻礙實現解決以巴紛爭的兩國方案，要求以色列立即全面停止殖民。時為奧巴馬任期倒數一個月，美國之代表罕有投下棄權票，而非反對票，成為議案獲得通過之關鍵。

當時正等候就任的特朗普已揚言，在其就任總統後事情將會改變。眾所周知，特朗普支持者多為保守人口及基督徒，並以金沙集團主席艾德森（Sheldon Adelson）等猶太富商為主要金主，與以色列右翼政府同聲同氣。在此情況下，特朗普的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於周一表示，「以色列殖民區本身並不是違法國際法」，可謂不令人意外。不少評論相信，特朗普此舉既為一年後之連任競選爭取支持，同時幫以色列總理內塔尼亞胡一把，因其最近失去國會主導權，正陷政治僵局。

獲美國總統特朗普力挺的以色列總理內塔尼亞胡，6月為戈蘭高地一個殖民區取名為「特朗普高地」。（資料圖片／法新社）

不利以巴和平進程

特朗普一改美國41年之立場，公然與國際規範唱反調，引來批評也是必然。巴勒斯坦自治政府指出，「美國既沒資格，亦沒授權否定國際認可之決議，它沒權認可以色列殖民區」。更重要的是，此舉無疑打亂以巴和平進程。美國多年以來推動以巴和談，包括克林頓2000年促成之大衛營和談。特朗普任總統三年以來亦一直宣稱由其女婿、猶太裔的庫什納（Jared Kushner）穿針引線，欲達成以巴和平方案，成就前人所不能的。然而，特朗普由將駐以大使館遷進耶路撒冷，到承認戈蘭高地之主權屬於以色利，既在助長以色列之氣焰，亦令美國失去阿拉伯社會之信任，以巴和平可謂遙遙無期。

自以為大國的政府或許以為，若然現實政治是在比拳頭大小，形勢對之有利，國際規範只是聊備一格。但各國是否尊重國際法，對國際秩序及安全不無實際影響。正如《日內瓦第四公約》之誕生背景，乃試圖解決一戰中交戰國面對之現實問題，國際規範之原意可謂人類用來避免衝突、締造互信互惠的環境。可惜的是，公約禁止驅逐原居住人口的第49條款，向來被多國政府忽視，以色列僅是最惡名昭彰的其中一例。當個別國家為了一己利益而漠視國際法，我們便無法不擔心，這終會引令國際社會走向哪裏。

從現實主義的角度來看，國際規範只是各國實力較量下的產物，但我們亦無法否認，國際法也是人類一直以來為實現良好意願的集體努力，正如德意志哲學家康德於十八世紀末提出的永久和平願景。人類社會經歷太多教訓，特別是上世紀的兩場世界大戰及多場人道災難，令我們不得不放棄叢林法則，重視政治倫理及國際規範。國家實力愈大，面對的誘惑愈大，但其帶來的影響力同樣愈大。唯有捍衛國際規範，願意摒棄單邊主義甚或主權至上的思維，方稱得上為負責任的大國，真正的大國。