世衛：青年運動不足、女生文靜　政府無計可施？

都市人生活忙碌，不少上班族的運動回憶，或許要追溯到很久以前。世界各地青年原來面對同樣情況，本應好動的年紀卻坐着不動。世界衛生組織上周五（22日）首次發表有關全球青少年運動量的調查，發現逾80%青少年運動量不足，青少年運動不足的隱憂正式進入國際視野。

世界衛生組織在醫學雜誌《刺針兒童與青少年健康》上刊登研究，調查2001年至2016年期間，146個國家共160萬名11至17歲的青少年數據。調查發現85%女孩及78%男孩每日運動少於1小時。女性的「文靜」印象、部分運動的男性化標籤，或多或少使女孩在運動場前卻步。而現代社會重視青少年學術多於體能，也令青少年溫書做功課多於做體能運動。

現代社會重視青少年學術多於體能，也令青少年溫書做功課多於做體能運動。 （資料圖片／張倩儀攝）

推廣運動 由場地做起

體育場地不足，政府應積極開放已有體育用地予學生使用，並檢討設施收費對學生是否過高。世界衛生組織在報告中提出，學生運動時間足夠與否，除了與課時分配、課後活動有關之外，亦視乎「體育和休閒設施是否容易找到」以及「學生能否負擔」。

香港運動場地不足，體育館的籃球場、羽毛球場經常爆滿，不免令學生放棄「Book場打波」。首先，政府應致力打擊場地炒賣，杜絕個別人士以康文署場地謀利，將政府資源分配到真正有需要的市民手上。其次，政府亦須從根本增加本港體育用地。以香港體育館數目為例，香港目前有100座體育館，以2017年740萬人口的數字計算，平均每座體育館要服務7.4萬人，超出《規劃標準》5至6.5萬人的建議，體育場館往往競爭激烈，情況有待改善。

不僅一場難求，亦因學生未有穩定收入，場租或使學生造成負擔。康文署應考慮放寛轄下場地的學生優惠限制，鼓勵學生假日多做運動。目前康文署轄下體育館的全日制學生優惠，僅限於星期一至五下午6時之前，以及星期六下午1時之前使用，價錢接近半價，惟公眾假期不能受惠。不過，現時香港學生上課時間緊迫，放學後又有大量補習班等待學生，日常難以抽空運動。康文署應在資源許可的情況下，在其他時段給予學生一定優惠，如七折左右，鼓勵學生多做運動，也平衡上班族假日時的運動權益。

康文署應考慮放寛轄下場地的學生優惠限制，鼓勵學生假日多做運動。（資料圖片／張倩儀攝）

女生缺運動 「文靜」累事嗎？

調查同時發現，只有15%女生每日運動多於一小時，達標率低於男生的22%。領導研究的格索爾德指出，這一方面與部分國家要求女孩避免運動，留在家中的文化有關；另一方面，亦因部分運動經常被標籤為「男性專屬」，不免令女孩止步。

文化的性別定型一時三刻難以扭轉，但在鼓勵女生運動的層面上，學校依然能夠出一分力。例如足球、籃球等運動，在學校的運動場上大多只見男生身影。學界一直有為男女子足球、籃球舉辦賽事，只是有報名男子賽事的學校，一般較報名女子賽事的為多。教育局應鼓勵學校就不同運動組成男女子校隊，不論性別推薦具潛質的中一、二生參與校隊訓練，逐步將部分運動的「男性專屬」標籤抺去，鼓勵女生參與體育活動。

全球青少年運動不足的情況每況愈下，青年面臨健康危機。有份撰寫報告的布爾呼籲全球政府，應為這一代及下一代青少年的健康立即行動。香港是時候反思過去「先有成績，繼而推廣」的體育發展方針，不能等到單車比賽獲獎再建單車館，足球隊奪金才推廣足球。政府應檢討現時康體設施、學校配套能否給予年青人足夠的運動空間，並鼓勵青年運動，為青年健康作出一點承擔。