素人勝選惹「智障」傳言　弱勢群體慘受假新聞之害

本屆區議會選舉以翻天覆地的結果出爐，民主派以摧枯拉朽之勢，奪得18個區議會中的17個控制權，建制派政黨全線崩盤，第一大黨民建聯更流失近百席，多名重量級人物落馬，取而代之者為逾200名名不經傳之素人。其中在油尖旺佐敦南選區，尋求連任的區議會主席、行政會議成員葉國謙之侄葉傲冬被一名聞所未聞的素人陳梓維擊敗，亦引來注視。陳梓維波衫照片、手寫政綱，都被網民議論紛紛，甚至有親建制網民改圖，指其為來自庇護工場，恥笑其「弱智」，就連包括網絡KOL陶傑在內的「黃絲」亦中招，誤信其為智障人士，直至陳梓維開始接受傳媒訪問，方澄清其非智障人士。

據傳媒報道，陳梓維1992年於廣東韶關出生，四歲來港讀幼稚園，偕父居於青衣長青邨。陳梓維成長於單親家庭，小學三年級隨母搬回大陸，並繼續於上水上學，成為跨境學童，亦令其成績一落千丈，及後再搬回青衣，卻仍要遠赴上水上學。其會考捧蛋、毅進肥佬，做過便利店店員、港鐵維修部技工、社福機構活動助理、電梯維修學徒多個行業，曾讀過旅遊、商業課程，現時正修讀職業訓練局之機電工程文憑課程，將於明年二月畢業。

陳梓維走上從政之路，緣於去年颱風山竹襲港後其做義工赴東龍島幫忙善後工作，發現東龍島之前亦曾受颱風天鴿吹襲而受破壞，卻得不到政府幫忙，開始有志於服務地區。陳梓維亦熱衷於反修例運動，製作宣傳單張於區內派發，並發現佐敦南為無人挑戰之白區，便決定參選。陳梓維稱其資源不足，不諳電腦，因此只能手寫政綱，競選團隊更不過五人，相比起有民建聯龐大資源，區內甚具名望之葉傲冬，陳梓維坦言從未想過會勝選，又稱其僥倖以65票險勝，全因選舉變成一場對反修例運動的公投。

早前油尖旺區議會大會，示威者不滿葉傲冬會前否決討論《逃犯條例》修訂的議案，在會議室內抗議，葉傲冬稱對於不批准議案討論沒有補充，指中止會議因示威者在場。（余俊亮攝）

陳梓維從政之路勵志

在香港社會，假如讀書欠佳、非大學畢業，除了投身紀律部隊等行業，難以得到一份有好前景的工作。不過陳梓維不斷進修，涉足不同行業，觀乎此可見其亦是一位有上進心的年輕人。他曾當義工，亦可見十分關心社會時事，有熱誠服務社區。其政綱雖是手寫，但當中「跟進地區配套；關顧弱勢社群；改善交通配套；提高議政水平」以及「強烈爭取成立8月31日太子站還原事件工作小組」皆言之成理。若以因其是手寫或字跡而以字取人，則過於流於表面，甚至膚淺。

而陳梓維穿波衫照片，雖不符慣常看見政治人物西裝骨挺的中產專業形象，但現今的反精英世代，選民正正排拒此類只懂跟黨路行事，一式一樣的傳統職業政客，反而追求不拘一格卻貼地的素人。陳梓維政績相比全職政治人的葉傲冬雖是一片空白，但在此政治海嘯的機緣巧合之下被民意巨浪送進了區議會內，除可說是僥倖外，本身亦需要陳梓維的熱忱並勇於嘗試，方能達成。

這個勵志故事遭有心或無意的惡意攻擊所掩蓋，甚為可悲。自反修例運動起，不同陣營都惡意發佈大量不實資訊，不僅無助大眾認清事實真相，更令陣營之間隔閡愈來愈深，社會達至和解亦加倍困難。而且隨着資訊革命，改圖技巧日益高超，通訊軟件日益普及，內容吸睛的假資訊更加快速擴散。例如行政會議成員羅范椒芬聲稱有少女當「天使」為前線抗爭者解決性需要，並堅稱確有其事，但沒有拿出證據，引起社會質疑。連受高等教育之社會精英尚且相信未經確實的消息，可見假資訊實在防不勝防。不論「黃」、「藍」，在這幾個月來均不時「中招」。此次選舉除陳梓維慘成受害者外，另有一名參選南昌北、擊敗民建聯鄭泳舜的公民黨劉家衡，亦被指為「著名援交女」、「AV天使」，但明明劉家衡是一位男性。

羅范椒芬早前談及有年輕少女被他人誤導，為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛。（資料圖片／羅君豪攝）

市民應享同等權利

對陳梓維之惡意中傷，除了是假新聞之禍，亦可看出社會普遍對智障人士之歧視及誤解，依然深入骨髓。香港現時有逾57萬包括有視覺、聽覺、言語能力、行動有障礙以及有精神健康疾病的殘疾人士，當中7.6萬人正在就業，可見不少殘疾人士雖有患在身依然可以投身職場，而一些輕度智障人士亦可透過職業培訓而公開就業。而且根據聯合國《殘疾人權利公約》第29條，殘疾人享有政治權利，並有選舉和被選舉的權利和機會。著名失明人士莊陳有1998年便曾參選立法會選舉，又多次參選選舉委員會社會福利界別選委並成功當選。殘疾人士葉榮去屆亦於沙田頌安選區撃敗立法會議員葛珮帆，並於今屆連任。

若果有一天智障人士能夠勝任區議員工作而又受到選民認同，社會並沒有將之拒諸門外之理，相反更應以體諒及支持態度視之。要知道社會亦對智障人士不甚了解，令此群體就業率長期偏低，社會甚或議會亦缺乏為之發聲的代表，本港傷健共融之目標也依然遙遙無期。而在假資訊充斥之下，這些缺乏話語權的弱勢群體往往是首當其衝的受害者。正如同樣誤中謠言的KOL陶傑稱，智障人士至少善良純真，不會害人，反智群體則釋出愚昧和仇恨。

陳梓維以及一眾素人的表現，還須選民往後四年的密切監察，而也正如陳梓維政綱所言，關顧弱勢社群，並且痛撃假新聞，則須倚靠社會每一份子共同努力方可達成。