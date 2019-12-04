PISA「放榜」中不能被忽略的學生情況

三年一度的「學生能力國際評估計劃」PISA於周二（12月3日）「放榜」，教育局隨即發新聞稿指出，「國際研究顯示香港學生在閱讀、數學及科學能力表現良好」。然而，香港教育真的值得我們自豪嗎？

由經濟合作與發展組織（OECD）策劃的PISA有其局限，例如只能量化部分教育成果，甚至被認為不切實際地標準化。然而，它畢竟為目前最全面的教育質素指標，參與國家及經濟體多達79個，包括香港在內。故此，PISA發表最新評估報告，自然為各地關注。

周二「放榜」後，教育局指出「整體表現優秀，保持佳績」，並分析香港學生的母語閱讀、數學能力及科學能力。社會的關注與政府不同，強調香港學生的閱讀及數學能力跌出三甲，排名第4，科學能力維持第9，三者都比澳門遜色。主持香港PISA研究的中大教授侯傑泰認為，學生能力被澳門超前是警號。

中大教育學者侯傑泰接替因擔心PISA變質的何瑞珠，主持2018年港區PISA評估。（鄺曉斌攝）

成長思維、抗逆能力遜色

然而，不論是政府或社會，似乎都流於沉迷在排名遊戲，而忽略了真正值得關注的層面。舉例說，自史丹福大學教育學者Carol Dweck在2006年提出「成長思維」理論，與「固定思維」區分開來後，PISA在是次評估中首次衡量學生的「成長思維」，包括從他們如何看努力與智力進步的關係，來評估其「成長思維」。結果發現，香港只得43%學生具有「成長思維」，遠低於OECD國家平均數的63%。在面對逆境方面，多達82%香港學生在失敗後擔心其他人的目光，比起OECD國家平均數56%高出一大截。至於生活滿意度，香港學生也只得6.27分，低於OECD平均數的7.04分。

正如前述，PISA作為目前最全面的教育評估，仍然有其參考價值，但參考不能只是幾項重點排名。香港學生在閱讀、數學及科學能力即使稍跌幾名，但仍然名列前茅。相反，與學科沒直接關係的評估，諸如生活滿意度、成長思維等，香港情況遠遜於OECD國家，不是更值得我們的社會及政府注意嗎？再者，正如之前主持港區PISA研究的何瑞珠指出，學科排名不只是學科的事，例如科學成績也可能受社會科研風氣影響。說到底，個別排名及數據只是表象，背後牽涉相當廣闊的社會因素。

若然我們將PISA報告只看成為一次「放榜」，而不願意深究這個城市的教育出了甚麼問題，學生面對怎樣的環境，那麼再多幾次「放榜」，也不會對香港有甚裨益，甚至會如美國堪薩斯州大學教授趙勇的嚴厲批評般，對教育的看法因PISA而扭曲，只知追排名及追分數。