刪去了「獨立」與「自由」的復旦大學

周二（12月17日），中國教育部公布批准復旦大學、南京大學和陝西師範大學校章條款修改。其中，復旦校友對比舊版章程，指出新版刪改了與「思想自由」、「獨立」等表述，引起反響不小。

校章修訂不少，當中較為人關注的如刪去序言第二段中的「學校的辦學理念是其校歌所傳頌的……思想自由……強調以學術精神滋養師生，堅守價值，治學嚴謹，為學有恒」，第四條中的「師生治學、民主管理」。第六條「師生依法獨立自主開展學術研究」改為「鼓勵師生依法自主開展學術研究」，第八條「獨立自主辦學」也修改為「自主辦學」。

復旦大學的開端

修訂公布後，復旦大學部分師生關注，包括在學校食堂高唱校歌表達不滿。以復旦之歷史及傳承精神來說，「獨立」與「自由」等字句被刪改而引起反響，可謂自然之事。法國天主教會1903年在上海創辦震旦學院，兩年後校長馬相伯因不滿教會之干涉，與130名學生憤然另立復旦公學，自行籌措資金及借臨時校舍。可以說，復旦大學的開端是為了免除干預，追求學術獨立。

復旦大學校園。（資料圖片）

復旦獨立之風近年仍見。復旦大學於2014年以「學校黨政領導不參加學術委員會」的條旨，將校長等領導權力限制排除在學術委員會成員之外，獲內地媒體讚揚其追求「學術獨立、思想自由」，形容是一種創新精神。

獨立之精神，自由之思想

從更寬闊的角度看，學術獨立、思想自由早已成中國知識分子共認之理念。曾任中華民國首任教育總長、北京大學校長的蔡元培主張教育應當「超軼於政治」，1922年初更發表《教育獨立議》，認為政黨追求近功，容易使教育政策隨政黨更迭而變化，教會亦信守教義，妨礙信仰和思想自由。蔡元培之見得到教育界和應，胡適便認同文化教育應在政黨和宗教之上，贊成教育獨立。

國學大師陳寅恪以「獨立之精神，自由之思想」為宗旨，此語既寫給王國維的墓誌銘，也刻在陳寅恪之墓碑上。短短十字，不僅是後世對王陳二人的評價，更濃縮了清末民初以來知識分子的信念。復旦校歌一句「學術獨立，思想自由，政羅教網無羈絆」，背後反映過去一世紀，此等理念已塑造知識分子對大學的期許。

支持教育獨立的蔡元培。（資料圖片）

「大學教員所發表之思想，不但不受任何宗教或政黨之拘束，亦不受任何著名學者之牽制。苟其確有所見，而言之成理，則雖在一校中，兩相反對之學說，不妨同時並行，而一任學生之比較選擇，此大學之所以為大也。」——蔡元培在《教育大辭書》編寫的「大學教育」詞條

楚王與趙太后

復旦大學近日刪改章程中「思想自由」、「獨立」等表述，即或可能出於校方個別考慮，但師生也很容易聯想到會否與政治氣氛相關。而學校修章須由官方批准，也自然令人擔心社會是否已現「寧左勿右」之風，以至出現這種不切實際、政治姿態居多的做法。

大學教育應以何目的？（Pexels）

在官場環境，下級官員過猶不及的現象並不鮮見，正如上星期內地公安一刀切地拒絕和理非的香港區議員周偉雄入境，短期看來為最保險及省時，但長遠而言卻會加深兩地隔閡。又正如內地社會呼籲傳承中國傳統文化，有地方管理公司卻操作為「聖誕期間禁止所有一切慶祝活動，包括宣傳及相關的裝飾品」。

回看復旦爭議，何謂思想自由，何謂獨立之精神，當然值得及需要深刻反思。此等理念若因意識形態而流於口號，亦可以弄巧成拙，成為另一種成見。但若然校方或相關單位只因為社會氣氛，迫不及待刪去與「獨立」、「自由」有關的字句，聊作政治姿態，便為不智。「楚王好細腰，宮中多餓死」這個故事不僅講述了在位者的影響力，也在批判奉承之風，告誡人要如何更理性而務實地處事。而歷史除了「楚王好細腰」的教訓，還留下觸龍說趙太后的故事，展示出如何勇氣和智慧並存，理性地進諫。

清末以降，中國經歷波折重重。先輩高舉「獨立之精神，自由之思想」，不但是個人終其一生的追求，也是為了培養國之棟樑，育文化思想傳承之才，達到「文化不亡則民族終不會亡」的目的。大學教育需要更有智慧，擺脫各方面的意識形態及成見，方能培養夠辨是非黑白之才，做到復旦校歌所吟唱的「日月光華同燦爛」。