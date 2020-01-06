美伊瀕臨開戰邊緣　第三次世界大戰源於特朗普一己私欲？

美軍空襲炸死伊朗第二號人物、革命衛隊聖城軍將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），引起全球憂慮，一時間「第三次世界大戰」成為網絡熱搜詞。對於美國此次刺殺外國軍事領袖之行徑，全世界的理解幾乎都是有如公開的戰爭行為，而一旦美國與中東地區強權伊朗發生武裝衝突，勢必觸動整個地區之軍事動員。屆時不僅歐洲之北約成員國被牽扯在內，中俄等主要國家都難以置身事外，第三次世界大戰之恐懼，不是杞人憂天。然而，美方竟辯解，刺殺蘇雷曼尼為中東局勢「降溫」，如此歪理違反常理及邏輯，反映白宮內狂妄的特朗普以及其內閣一小撮鷹派在玩火，最終似乎都只是為個人之政治利益，把世界置之戰爭邊緣亦在所不惜。

美方此次刺殺蘇雷曼尼，除了為少數鷹派及國內民族主義者，以及反伊朗人士之稱許外，幾乎遭國內外輿論一面倒狂轟。英德法等美國盟友旋即呼籲美伊兩國克制，切勿再為事件升溫。美軍於沒有必要性及相稱性下，他國國土上空襲別國高級軍事人員，已有違反國際法之嫌。儘管美方重申，蘇雷曼尼一直針對美國外交及軍事人員發動襲擊，把數以百計之美國公民生命置於安全之上，撃斃蘇雷曼尼旨在阻止伊朗未來之襲撃行為，是為地區局勢「降溫」，不過美方不可能不知道，襲殺此名伊朗之第二號人物，勢將迎來德黑蘭之強硬回應，對於整個中東局勢來說必然是「升溫」而非「降溫」，此於美方在空襲後呼籲其公民立即撤離伊拉克可見一斑。美方以「降溫論」將其軍事行動合理化，一如奧威爾式的「戰爭即和平」的「新說」，足見其為霸權行為狡辯，不惜指黑為白的失態。

過去周末，美國國務卿蓬佩奧公開表明不滿盟友未有理解美國之決定。此名西點軍校出身、曾任中情局局長的鷹派，據《華盛頓郵報》引述政府消息報道，早於一個月前已游說特朗普批准斬首行動，取下蘇雷曼尼之首級。蓬佩奧12月29日與國務部部長埃斯珀（Mark Esper）同赴佛羅里達州特朗普私人會所商討行動，特朗普終首肯空襲。

伊朗指揮官被殺：伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼（美聯社）

中東的最後一根稻草

美方「為降溫而升溫」之說，事實上承襲自特朗普上台以來之「邊緣政策」，以「極限施壓」將局勢推到戰爭邊緣局面，而迫使虛怯一方讓步並屈服，此派主張亦有其合理性。於美國為首之制裁下，伊朗經濟嚴峻，國內因民生問題亦出現示威，部份民怨不難將矛頭轉向德黑蘭之伊斯蘭政權。然而，即使制裁多時，伊朗政權未見倒台危機，美方自然考慮壓迫升級，設法為德黑蘭加上駱駝上的最後一根稻草，令政權全面崩潰。蘇雷曼尼命喪巴格達後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊雖然揚言會採取「嚴厲之報復」，但前為止仍未有採取進一步之軍事行動，與美國全面開戰。當中原因亦是德黑蘭一旦要跟美國動真格，伊朗就算最終勝出，亦必須要付出龐大代價，甚至賠上其伊斯蘭革命政權。同理美國要打敗伊朗不是難事，但要維持剷除伊斯蘭政權後，區內局勢之長期穩定，勢必將要花上十數年之人力及金錢，阿富汗及伊拉克便是前車之鑑。因此美伊兩國之言辭雖然激烈，此現實大家亦心知肚明。

然而此又是否代表伊朗會如美方所宣稱的讓步，又或者使中東局勢因此而降溫？答案當然是否定。縱使德黑蘭未如外界所憂慮般，跟美國開打第三次世界大戰，但其手上之選項尚有很多。其在美國入侵伊拉克後，由蘇雷曼尼主導，於黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、也門等地積極培植代理人，亦對美國之地區盟友以免列、沙特阿拉伯亦帶來極大之麻煩。黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝等可以預期將發動一連串針對美國盟友之軍事行動。而伊朗亦宣佈不再履行核協議中提煉濃縮鈾之限制，其再度朝向核武方向將對美國及盟友安全造成重大威脅。另外伊朗亦手握世界能源運輸紐帶的霍爾木茲海峽咽喉，其以封鎖或施襲等方式施壓，將對波斯灣國家構成巨大壓力，亦大損美國利益。德黑蘭還可繼續從事間諜活動，以綁架美方人員作為報復。1979年伊朗革命期間，52名德黑蘭美國使館人員被脅持，時任總統卡特之救參行動失敗，八名人員因此被殺，間接令卡特賠上了總統寶座，於大選中被列根擊敗。

伊朗人質危機：1979年10月，美國時任總統卡特（Jimmy Carter）容許罹患癌症的巴列維國王到紐約就醫，成為伊朗學生計劃佔領美使館的導火線。圖為卡特。（Getty Images）

外交是內政的延伸

其實德黑蘭政權之韌力，跟其周旋爾有四十年的美國外交人員不可能不清楚。而且自特朗普上台以來，便一直採用「極限施壓」策略，單方面退出伊朗核協議，又復對伊朗實施制裁，但德黑蘭至今依然屹立不倒。面對委內瑞拉、朝鮮、中國等之外交紛爭未有因美方的「極限施壓」策略而成功迫使對方就範，特朗普應該深知其底牌早已被看穿，此次重施故技明顯是另有所圖。面對國會對其之彈劾聆訊快將上演，而大選尚有不及一年時間而其於民調中亦處處落後，外交成績表亦強差人意，特朗普要刻意製造國際緊張局勢激發「聚旗效應」，使其民望飆升以利自己連任之誘因便甚為巨大。1962年古巴導彈危機、1979年伊朗人質危機、1991年波斯灣戰爭、2001年911襲擊、2011年美軍撃斃拉登等，分別令甘迺迪、卡特、老布殊、小布殊、奧巴馬民望一度急升。古今中外屢見政客刻意製造國際衝突，鼓動國內民族主義情緒，從而掩飾自己施政失誤，保住個人權位。

毋怪特朗普不惜冒《日內瓦公約》禁止對文化資產施襲之大不韙，聲稱美軍已鎖定52個對伊朗文化極為重要的攻撃目標，正是要喚醒美國人對四十年前在德黑蘭被脅持的52名美國使館人員之舊恨，激發美國人之民族主義情緒。不過要記得當年卡特雖然因為人質危機而民望急升，卻因為後來的救參行動失敗而被質疑其領導能力，甚至因此而敗選成為少數連任失敗之總統。特朗普若真在打此算盤，將是隨時會引火自焚之高危玩火行為，其往後的伊朗政策一旦出錯，不僅自己會步上卡特後塵，甚至可能把整個世界推向萬劫不復之深淵。