香照上、馬照跑　新春活動政府須謹慎防疫

新肺炎肆虐，社會逐變得人心惶惶，市民不禁回想2003年沙士陰霾。然而，政府近日針對疫情的工作被批緩慢，不少人均質疑港府率領抗疫工作的能力，例如年三十頭柱香、初三年賽馬等大型公眾活動依舊舉行，市民擔心人多聚集不利防疫。政府必須顯示出魄力，重建市民信心。

內地新型冠狀病毒肺炎確診病例至周五早增至800多宗，累計更錄得25人死亡，不少專家均憂慮疫情實較2003年沙士更為嚴重，情況教人擔心。面對如此情況，內地不少城市均嚴陣以待，肺炎「重災區」武漢已進入鎖城狀態，公共交通及長途客運等交已經停運，機場、離城通道及通往武漢的多條高速公路暫時關閉。鄰近城市亦已漸漸實施交通管制，即使如北京般的沿海城市亦不敢怠慢，立時取消如廟會等大型活動。

那麼香港的情況又如何？在署理行政長官張建宗的領導下，港府針對疫情的應變工作可謂嚴重「嘆慢板」，港大感染及傳染病中心總監何栢良更狠批政府反對遜於沙士時期。政府遲遲未有要求高鐵乘客填寫健康申報表，直至有高鐵乘客涉嫌確診肺炎再才亡羊補牢。另外，與澳門相比，當局早已針對疫情取消或暫停多達40多個新春慶祝活動，更不排除因疫情惡化關閉賭場，惟港府須即至周四（23日）晚才宣布取消新春國際匯演及賀歲盃，政府捱批實在不無道理。

肺炎來勢洶洶 香港竟仍「香照上」、「馬照跑」？

更甚者，政府並無對所有具高潛在風險的公眾活動作出部署。例如每年黃大仙祠舉行的「頭炷春」活動，主辦方嗇色園表示活動將維持舉行，而年初二的車公誕料亦會照常舉行。另外，初三的賽馬日亦暫無因疫情宣布取消。雖說這些活動均為非政府機構主辦，但本質上與新春國際匯演及賀歲盃無異，均有機會集聚大量人群。以賽馬日來說，除了馬場將會聚集大量馬迷之外，各區投注站內外亦是風險不小，政府實不容忽視。

馬會宣佈，年初三的賽馬日（27日）將如期舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

毋庸置疑，上述活動均有一定的文化意義，如「頭炷香」象徵新一年希望的民俗活動，更不用說本港過去半年陷入前所未有的政經困局，新春活動或多或許有重振社會「士氣」的重要作用。至於賽馬日更似是難以貿然取消，畢竟即如沙士時期馬會一樣照常舉行賽馬，可見「馬照跑」始為屹立不倒的文化，政府要求取消更有機會惹來不滿。

然而，沙士的歷史教訓是政府不能對疫情擴散掉以輕心。政府對新肺炎的認識及掌握雖是有限，但如具沙士、豬流感抗疫經驗的港大新發病毒性疾病學講座教授管軼在實訪武漢後，估計新肺炎的感染規模會是沙士的10倍起跳，政府始終無不作謹慎的理由。更何況，因修例風波政府的公信力已經近乎完全摧毀，政府若不能妥善處理抗疫，並向市民展示有承擔、具魄力的抗疫態度及部署，只會陷入另一次政治危機。

新春活動管理考驗政府魄力

政府必須更果斷應變，如何處理新春公眾活動，正好考驗政府魄力。首先，如「頭炷香」、賽馬日等具高傳播風險的公眾活動，政府理應與主辦方商量，特別可以容後再辦的活動便應取消，保障公共衛生。當然，新春仍有大大少少會聚集一定人流的活動將會舉行，正如不少商場內仍有新年活動，而且相信不少市民仍會無懼疫情到到公眾地方賀年，如到影院觀看賀歲片。這些活動難以禁止，社會並非要全面「戒嚴」，但政府亦宜對商場發出抗疫指引，要求商場採取防疫措施，例如主動為市民提供口罩，甚至按情況進行適度的人流管制。「身體健康」是政府能給市民最佳的新年禮物。