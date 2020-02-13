【武漢肺炎】舊式屋邨衛生缺口必須解決

青衣長康邨居民疑違規改裝坐廁排氣管，令病毒傳播，社會隨即關注住宅排污系統的潛在威脅。事實上違規改建常見於不少舊式屋邨，當中會否構成嚴重的衛生危機教人憂慮，房屋署監管關管不力，需就此負上一定責任。政府須從速跟進公屋違規改裝排污系統的情況，阻止病毒於屋邨內蔓延。

長康邨康美樓同座向中層及低層住戶先後確診新型肺炎，社會最初懷疑重演沙士（SARS )時期淘大花園U型聚水器助長播毒的現象，後經政府初步調查後排除有關說法，並判斷與涉事單位廁所接駁糞渠的排氣管滲漏有關。政府近日稱，涉事的307室曾更換坐廁，惟排氣管在切斷後未有妥善密封，故懷疑病毒經管道空隙滲入單位。事實上，像長康邨般的舊式屋邨排污喉管均位於室內，而且住戶改裝情況普遍，有房委會委員擔心數以十萬計的舊式公屋單位會成為病毒傳播缺口。

違規改建的原因

據房屋署現行機制，公屋戶改動單位廁所間隔很大可能涉及違規行為。一般而言，房屋署將公屋單位內提供的各式固定裝置分為甲、乙、丙三級，其中訂明甲級為不准改動，乙級須向房屋署作申請方可改動，丙級則毋須申請。公屋單位糞渠、污水渠直筒等均屬「甲類」設施，不准改動，而污水渠分支、潔具隔氣則屬「乙類」設施，住戶須事先向房署申請。據悉舊式屋邨的改建普遍未經房署批准，實為違規。

有什麼理由驅使住戶作違規改動？不難預料，舊式屋邨內渠管收於室內，住戶或會因美觀或空間因素改建。而且舊式屋邨樓齡已高，諸如喉管般的裝置已見老化，住戶更有修復的需要。不過，據青衣區議員梁嘉銘表示，不少屋邨住戶向房署反映喉管老化問題，惟房屋署竟以無材料般的原因未及維修，導致住戶須自行找裝修師博處理。一旦裝修師博疏忽或技藝參差，便有機會造成助長病毒傳播的衛生「缺口」。

至於如康美樓涉事單位的情況，有專家估計與住戶更換新式坐廁有關。由於新式座廁與舊式屋邨原裝的設計不同， 如要更換須改動地面的排氣喉位，故裝修師博或因「怕麻煩」因而索性截斷排氣管。另一個可能為新式馬桶並不如舊式馬桶般預設排氣口，故單位內的排氣喉須另行接駁於糞渠。同樣道理，若裝修師博未能妥當處理排氣喉，或有機會釀成衛生風險。

房署責無旁貸

無論原因為何，房署明顯須負上重大的負任。首先，諸如居民通知房署不果而自行處理的情況，明顯是房署跟進屋宇維修工作不力所致，房署失責不言而喻。更甚者，住戶無論因美觀因素或更改新式坐廁而改動喉管，卻無意識向房署申報、誤作違規改建，這也與房署監管不力有關。理論上，即使住戶不為意申報的需要，裝修師博理應清楚改建排污系統的要求，惟他們亦敢於助住戶作違規改建，明顯是現行房署的監管工作並無足夠的阻嚇力。其實申訴專員公署2017年曾批評房署處理違規改建問題消極，間接助長違規改動的情況。

誠然，公共屋邨內存有不少「約定俗成」的現象，有些住戶的改建行為雖是違規，但實際上亦未有構成重大的問題，如公共屋邨曾一度禁止於窗口外外牆安裝晾衣架，房署過去均大致默許其存在，甚至於近年漸作讓步。公屋戶自行改建排污系統多年來未有構成重大衛生問題，或許實為無傷大雅。然而，住宅排污系統涉及重大的公共衛生問題，始終不能以「大家都係咁做」說罷。縱然此前多年未香港繼沙士後未有再爆發嚴重的疫症，也不代表房署可默許違規改建的存在，甚至在監管工作上怠慢下來。

無論如何，舊式屋邨的改建問題明顯存在衛生風險，政府除了須主動提醒住戶可即時採取的改進措施外，更須鼓勵住戶主動申報其單位的改建情況，並派員作出跟進檢查，政府可就此豁免住戶因違規改建而作的「扣分」懲處，以鼓勵申報。長遠來說，房署亦應調配更多資源作公屋巡查工作，畢竟公屋為政府物業，房署有更大責任確保既標準合符法例。