【武漢肺炎】迪士尼檢疫中心應盡快成事

本港檢疫空間使用率接近飽和，覓地發展新檢疫中心的需要迫在眉睫。政府最近確認，迪士尼樂園附近土地為選項之一，並指已與迪士尼公司取得共識，可在「最終有需要時」起用。迪士尼區位遠離民居，適合用作隔離，可謂方向正確，當局應盡快將樂園土地投入使用。

檢疫空間捉襟見肘，社會早已熱議於迪士尼樂園竹篙灣用地上設檢疫中心的可能，如全國政協常委、前政務司司長唐英年月初已建議徵用迪士尼酒店設施及其二期發展地。政府於上周五（14日）確認，迪士尼二期發展預留地為政府擬作隔離用途的用地選項之一，並稱已獲迪士尼公司同意，可於有需要時使用。據食物及衛生局表示，政府計劃使用迪士尼樂園停車場附近、一塊約4公頃的土地作為檢疫設施，料可提供約600個檢疫單位。另外，據悉迪士尼樂園總已員工發送訊息，指公司已同意政府探討使用竹篙灣土地作隔離用途，並由政府全權負責運作。

政府擬在迪士尼樂園停車場旁一塊政府土地興建檢疫中心。（資料圖片）

自疫情爆發，社會一直反對於社區地方設檢疫中心，擔心病毒容易波及民居，故一直有建議於遠離市區的迪士尼樂園一帶設檢疫中心，既可避免公眾反對，更可善用樂園閒置的土地及設施。政府能夠從善如流採納建議，並能與迪士尼公司取得初部共識，的確為社會樂見。

還須待「有需要」時？

然而，政府只稱樂園用地可於最終有需要時使用，實教人不明其所以然。政府多次強調檢疫空間不足，不是早已肯定了覓地作隔離用途的「需要」了嗎？更甚者，目前滯留於湖北省的港人多達2,200多名，而滯留於日本橫濱「鑽石公主號」上的港人亦有330多名，料將會造成重大的隔離空間需要。行政會議成員林正財更稱，若無足夠檢疫中心，滯留的港人均難以返港，可見從速拓展檢症中心的需要已迫在眉睫。

政府現與迪士尼的共識只為發展4公頃土地、共600個單位，在疫情愈見嚴重下或許如杯水車薪，但目前政府於各渡假營及翠雅山房隔離單位只得150個，迪士尼檢疫中心的重要性不言而喻。更何況，按政府目前的部署，即使政府能盡快將火炭駿洋邨和八鄉少年警訊永久活動中心用作檢疫中心，估計只能提供逾千個單位，再加上目前4個檢疫中心的150個單位，及將於鯉魚門公園渡假村、西貢戶外康樂中心增設的450個單位，政府總共可提供的檢疫中心單位也不超過2,000個，即全數使用亦不能隔離所有滯留外地的港人，接回滯留者的進度仍見艱鉅。政府既然已取得迪士尼公司的首肯，實應從速着手改建工作，以求盡快啟用檢疫中心，而非顯得遲疑不決。

起用迪士尼地有助平息民怨

另一方面，政府實不能忽略發展迪士尼用地作檢疫中心背後的意義。「01觀點」已多次指出，隨疫情發展政府須於社區覓地設檢疫中心或難以避免，但當中需要一定的手腕、智慧，惟政府過去數周的工作完全低估管理民情的需要，在改建火炭駿洋邨上更是「出爾反爾」，無助舒緩社會「盲反」隔離設施的情緒。政府如能從速推動於迪士尼用地設檢疫中心的工作，既可於一定程度上舒緩未來在社區增設隔離設施的壓力，更能向社會展示政府重視民情，不會只在市區地方設置與疫情有關設施，有助消弭民怨。

無論是應實際需要或民情壓力，政府均須盡快啟用迪士尼檢疫中心。此外，其實目前政府與迪士尼的共識只為發展約4公頃土地，屬於迪士尼二期預留發展地總計的60公頃的一小部分，政府實可爭取更多空間作隔離用途。迪士尼酒店設施亦正閒置，政府大可與迪士尼公司商討，增加徵用迪士尼設施以提升檢疫能力。