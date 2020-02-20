置業不是王道　房協宜廣建「中產公屋」

房協主席陳家樂在農曆新年前接受報章訪問，表示未來五至十年的建屋計劃以資助出售房屋為主，安置房協重建及政府清拆行動為輔，該會早年提及復建俗稱「中產公屋」的乙類出租單位則只是聊備一格。房協以至政府仍然堅持置業階梯，出租單位只配基層，如此僵硬的思維已經不合時宜。租住可負擔單位，更有助中產適應多變的時勢，理應擴展。

未來1,500乙類單位 對象僅為拆遷戶

在17日刊載《明報》的專訪中，陳家樂提出房協正展開16個項目，當中包括資助出售單位，屋邨重建，長者屋及專為安置因政府收地及清拆行動而受影響的住戶的單位，合共約1.77萬個。其中，約7,600個單位為資助出售單位，另有600多個為長者單位，餘下為出租單位。

房協的出租單位，一般分開甲乙兩類，甲類對象為較低收入家庭，乙類對象為較高收入家庭，以4人家庭計算，現時甲類屋邨的每月家庭收入限額為29,240元，乙類屋邨為44,550元，後者單位月租最高只是8,257元，佔收入比率不足兩成，較私人市場低一截。

房協乙類屋邨出租單位每月租金簡介

房協過去十年不時提及復建中產公屋，早在2009年已籌謀興建租金為市價七折，對象為公屋以上、夾心階層以下的住戶，但只聞樓梯響。「01觀點」日前電郵房協查詢進展，獲回覆未來乙類屋邨出租單位約1,500個，但全數撥作安置被政府清拆單位，換言之，沒有單位針對一般住戶。房協稱取決於社會需求、政府政策及土地資源，才審視會否再增加單位量。

中產租住房屋好處多

房協的回覆教人失望。面對樓市失衡，房協早應廣建乙類屋邨，容許中等收入住戶以可負擔價錢租住單位，在置業及租住私人單位之外，增設居住選擇。住戶可以調配更多收入於學習和醫療等範疇，又可以減低生活風險，萬一失業也不會擔心斷供。當住戶有能力有信心置業，他們也可退租，單位得以流轉。政府和房協則可藉乙類屋邨糾正房屋市場，減少房屋商品化，還原住宅的居住本質。

有人或許說，中產經濟能力較高，不應由政府資助居住，但這是忘記了對於經濟應力較高的市民，恰當做法是透過徵稅來改善公共資源分配，保障市民生活基本需要，而不是盲目將中產推入房屋市場，由他們自生自滅。

若說社會需求，無數中產抱怨捱貴租，證明可負擔單位有迫切需要。若說政府政策，那就是政府深陷設立置業階梯、置業為家庭最終目標的頑固思維，加上要求房協自負盈虧，依靠出售物業維持營運。若說土地資源，香港土地不缺，資助出售單位、甲類、乙類屋邨單位不應是互相競爭，政府只要多撥一兩塊中小型地皮，給予地價優惠，不難有2,000個乙類單位應市。

新型肺炎襲港對樓價影響至今有限，市民未至於憂心樓市重回沙士（SARS）水平，導致財富萎縮處處「樓蟹」，亦難以期望在亂世「執平貨」入市。住屋是香港深層次矛盾的癥結，一日不解，社會難見安穩。要有序調節樓市，始終端賴政府加強介入，既增加供應，同時改善分配。房協有「房屋實驗室」之譽，是本地房屋建設的先鋒，盼望管理層向政府進言，推動政府改革住屋政策。