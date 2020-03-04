【新冠肺炎】康文署場地重開　科學與自覺不可缺

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，康文署球場2月沒有開放作比賽之用，但隨着公務員陸續「復工」，康文署上周五宣布重開部分戶外設施後，足總周一亦獲康文署確認，將開放將軍澳運動場閉門作賽。包括所有職球員、傳媒及嘉賓在內，場地只開放予120人，其他如體溫檢測等措施會持續實行。不過康文署的部分措施，卻令球隊感到無奈。

防疫措施須以理服人

本港職業的足球賽事陸續重開，康文署要求足總限制更衣室上限使用人數，同一時間每間最多只可容納六人，將軍澳運動場的4間更衣室，比賽時將分配各隊兩間。以一隊球隊正選連後備十數人計，各隊仍要排隊更衣。更衣室的淋浴設施亦不開放，足總需安排專車將球員接到將軍澳足球訓練中心梳洗。康文署目前的防疫措施，要同一隊伍分開更衣室排隊更衣，賽後「出一身汗」仍要搭專車才可淋浴，球會的不滿可以理解。

雖然安排令球隊不便，但相比起全面封場賽程停滯，東方龍獅總監李志堅直言，「目前的安排已是奢侈品，也是沒辦法之中的辦法，唯有接受。」重開設施後的防疫重要，禁止球員淋浴可以如何防範疫情，球會未必清楚，康文署可以在交代安排時，附以醫生或科學團隊意見，指出措施有其必要。這不只是讓外界明白防疫工作建基科學，也有助設施使用者更加自覺，減低傳播疾病的機會。

在康文署場地關閉下，港超聯球隊目前需到賽馬會香港足球總會足球訓練中心、或賽馬會傑志中心操練。（資料圖片／袁志浩攝）

市民仍須保持自覺

除了足球賽事，康文署也正重開多項陸上免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等，但同時會限制球場逗留人數、運動場緩步跑人數、暫停開放觀眾席，並取消團體作賽。另外，戶外草地滾球場以及高爾夫球發球練習場，亦將以隔球道方式開放。而與足球賽事一樣，各康樂場亦將暫停開放更衣室及沖身設施，市民要更衣做運動，還是要自覓辦法。

同樣道理，康文署應多向市民科學地解釋措施準則，幫助他們理解之餘亦更小心。防疫工作始終不能鬆懈，市民做運動時仍要多加自覺。現時不少市民為對抗疫情，都會選擇戴着口罩運動，但神經外科專科醫生黃秉康接受傳媒訪問時指出，運動期間所流的汗會弄濕口罩，濕水後口罩的保護效果將會降低。所以市民運動時應留意與他人保持兩米距離，並避免去人多地方做運動。疫症當前，市民即使想活動身體增強抵抗力，但做運動時仍須保護自己，免受感染。