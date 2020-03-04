【新冠肺炎】投注站排長龍　馬照跑、確診照增？

因應新型冠狀病毒肺炎疫情（俗稱武漢肺炎），馬會於2月4日宣布全港101間場外投注站停止服務。事隔一個月，周一（2日）馬會17間場外投注站重開並提供有限度服務，包括兌換現金券或彩票、開設投注戶口及投注戶口存款。雖然投注服務繼續暫停，但首日重開已吸引大量人流排隊輪候服務，荃灣、深水埗、旺角等多區投注站外近300人排隊，市民排隊約等兩小時才能入內。

馬會周一（2日）重開17間場外投注處供兌換現金券或彩票，由於同一時間內只容許有限人數的顧客入內，多區出現人龍。（鄭子峰攝）

香港防疫勝澳門？

馬會只容許有限人數於同一時間進入投注站，他們須佩戴口罩及量體溫，然後才可入內使用馬會服務。可是，疫症期間，馬會門外大批人士長時間聚集逗留，情況亦引人擔憂。

「馬照跑」對不少香港人很重要，社會當然期望投注站重開。但對比以娛賭業為命脈的澳門，澳門賭場重開時已連續第十五日沒有新增確診個案，以新型肺炎一般潛伏期為十四日計，澳門重開賭場有其科學理據支持。而在澳門賭場重開初期，41間仍只有29間重開，賭枱數目亦不足原有三成，人流也不會太多。

香港馬會的重開背景與之不同，馬會自2月4日無限期停止服務後，香港確診人數依然由當時的18人上升至本周一（3月2日）的101人。若依澳門標準，香港要重開投注站始終言之尚早。甚至因為本港街道擠迫，馬會投注站的空間更不能與澳門賭場相比，馬會周一首次的有限度開放已聚集大量人流，首日重開反而比目前的澳門賭場擠迫。從馬會排長龍的事件，社會應該反思，對比澳門超過連續27天無新增確診的成績，香港當下是否應該重開投注站。

▼投注排站首日重開情況▼

+ 7 + 6 + 5

防疫不能掉以輕心

即使重開，社會也不能掉以輕心。本港馬迷、球迷眾多，投注站外市民排隊「打蛇餅」。有排隊市民認為馬會只開17個投注站，每周只開兩天太少，站內只開五個窗口亦導致排隊需時。馬會僅開放少量櫃位，並限制站內人數，本意為防止太多人聚集站內，在密閉空間內導致交叉感染，這也是為市民健康著想。無奈投注站首日重開，市民人數聚多，馬會措施反而導致大量人士在站外排隊。

目前香港防疫情況不如澳門，每日仍有不同確診個案出現，疫症當前，賭博理應放於稍後位置。市民應該理解今次疫症傳染力強，過去亦曾出現無病徵傳染的案例，在十四日的潛伏期結束之前，始終不能掉以輕心。雖然馬會做法有其不足之處，但若市民發現馬會門外已經人數眾多，市民仍適宜上網處理，或者「再擇吉日」使用馬會服務。畢竟最好的投注，是健康。