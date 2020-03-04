「勇武」走向極端　社會必須說不

警務處處長鄧炳強周一（2日）會見傳媒，簡介去年的罪案情況，指出自去年中反修例風波爆發後罪案數字急升，當中不少涉及暴力行為，而且參與騷動人士更愈見激進，擔心社會已露出恐怖主義的苗頭。隨反修例風波爆發，示威者愈見「勇武」已教人擔心不已，若情勢已漸升級至涉用如爆炸品、真槍等手段，政府及全社會均須嚴肅看待。

警務處處長鄧炳強周一前往火炭探訪駐守隔離營的警員後見會見傳媒，指出2019年本港共發生59225宗罪案，比2018上升5000宗，升幅為9.2%，與暴力直接有關的案件，如刑事毀壞、縱火、暴動、防礙公眾安全、起底等更達5,000多宗；他更指出網上宣傳品由反修例風波早期呼籲出席遊行文宣，演變成製造武器手冊、甚至殺警指南，而且近月警方多次檢獲包括爆炸品、步槍，搖控炸彈等，提醒社會須提防本地恐怖主義。

鄧炳強今日見記者表示，社會要慎防本土恐怖主義。（陳蕾蕾攝）

「勇武」漸見走樣

簡而言之，恐怖主義為涉及危及人命及財產的嚴重暴力，更對公眾人士或部分公眾人士的健康或安全造成嚴重危險。無奈地，過去數月社會的確漸見符合以上定義的極端手段漸漸浮現。警方不時於私人場所中檢獲如爆炸品、槍械等的具高殺傷力的武器，惟一直未見有廣泛使用，或許社會因而不以為然。但隨警民衝突愈演愈烈，除了示威者使用汽油彈變得普遍，更具殺傷力的武器亦漸見應用，如於去年10月警方首次發現有針對警員的遙控土製炸彈，於12月大埔更發生槍擊案，有一名男子繼月初於桌行中檢獲真槍後，再因疑發射子彈被捕。

更甚者，近月疫情爆發，有不法分子亦疑企圖利用極端行為要脅政府「封關」。今年1月，明愛醫院男廁和油麻地九龍佐治五世紀念公園接連發生疑似廁所爆炸案，同日有人於社交媒體Telegram承認與明愛醫院男廁疑炸彈案有關，並以此要求醫護人員罷工，更指將有針對關口的下一步行動，而翌日深圳灣口岸垃圾桶亦發現疑似爆炸裝置，其後同樣有人於Telegram頻道承認策動事件，並揚言「深圳灣口岸只係個開始」，要求港府封關並執行「確實的抗疫措施」，甚至亦威脅將會破壞來往中國的鐵路及幹道。當然，案件背後動機是否與迫令政府妥協有關，仍要警方調查，惟其行動本身已足夠引起憂慮。

阻止極端行為抬頭 市民政府均有責

在文明社會中，以暴力手段企圖達成特定目的是不能接受的， 更可況是對公眾安全構成嚴重威脅的極端行為，再祟高的理由也不能為此開脫。以不少港人歷歷在目的六七暴動為例，當年示威者豈不是以「反英抗暴」般的祟高目標作出抗爭？起初其行動更廣獲社會的支持、體諒，惟其後曠日持久的暴力、以及如出現土製炸彈、「火燒林彬」般的變質極端行為出現，示威者不但未能實踐理想，卻是賠上社會安寧、甚至他人性命，造成不可收拾的局面。眼下示威者必須引以為誡，不可讓歷史重演，而社會亦不可一直為此「噤聲」，理應與極端行為果斷「割席」，不可讓「勇武」走上恐怖主義的道路。

當然，政府要有效「止暴制亂」，亦不能止於口號。近日警民街頭衝突重現，足證反修例風波未了，只要社會撕裂、對立依然存在，極端行為只會繼續出現、惡化。然而港府現因疫情需要，「暫緩」籌組獨立檢討委員會的工作，做法雖可諒解，惟要正視民怨所在，政府始終不得怠慢修補社會撕裂的工作。政府必須承諮在疫情過後從速再展開有關工作，而且並止步於「檢討」，正如《香港01》一直倡議，政府就反修例風波同時成立「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」化解衝突，在找出衝突成因之外，亦須凝聚社會重新上路。