沙中綫猶如財政黑洞　港鐵不能再躲在「股東利益」背後

立法會鐵路事宜小組委員會周二（3日）召開會議，討論沙中綫超支問題。雖然港府認為港鐵欲追加管理費的理據並不充分，但卻未承諾為工程撥款「封頂」。沙中綫工程開展後，不單被揭發紅磡站月台鋼筋被剪短，會展站挖掘工程亦超出既定深度，醜聞百出，無疑是港鐵管理不善招致。港府除了不應再動輒以納稅人的資源，為上市公司的過失「埋單」，亦應責令港鐵召開特別股東會，為沙中綫開支上限設下紅線。

據立法會的資料顯示，港鐵於2017年12月通知政府，沙中綫主要工程項目的委託費用須由原先的708億元，上調至873億元，較原本的預算增加約165億元。儘管考慮到路政署的意見後，港鐵於上月21日向政府確認，修訂委託費用預算約為830億，但港府同時認為當中約13億7千萬元的管理費追加並不合理，故修訂預算為約816億元。即較原來的預算增加約108億元。

沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）料延至2022年首季通車。（資料圖片）

超支因港鐵計劃不周

撇除全線通車再度延期，港鐵一而再、再而三向政府伸手追加撥款，絕非全然可用「外部因素」來合理化。雖然沙中綫的額外工程費用，確實涉及宋皇臺站工地的額外考古工程，但亦有不少是可預測或協調出錯。例如在「應對工地限制的額外措施」方面，港鐵在勘測時未能涵蓋所有相關位置，其原因是會展站上的公共設施，如前灣仔游泳池及前港灣道體育館，在勘測階段仍要維持正常開放，使港鐵在拆卸和重置現有設施後，才發現石層深度與土質情況跟預期不同，繼而衍生龐大的額外工程費用。另外，在「車站上蓋發展進行的額外工程」上，港鐵以預留彈性予會展站上蓋發展項目為由，向港府要求增加撥款，但兩者都是工程開展前計劃不周所致，與人無尤。

再者，沙中綫近年不但曾被揭發偷工減料，更有工程造假事故，在真相尚未查明之際，港府仍想借納稅人的慷慨，為港鐵的過失「埋單」，實屬情理不合。時至今日，在沙中綫造假案中，陳帆除了要求港鐵董事局解除工程管理人員職務，以及暫停承建商禮頓的投標資格，未見有任何追討工程損失的舉動。可是，當多名議員在會議中追問工程費用會否「封頂」時，運輸及房屋局局長陳帆卻未有承諾「封頂」，只強調獲得撥款後有信心會完成工程，其立場明顯只是以大股東的利益思維出發，完全無視公眾利益和社會責任，可見特區政府對港鐵的包容和慷慨，已遠超出市民能接受的程度。

政府以公帑包容港鐵

誠如圓桌實政立法會議員田北辰指出，港鐵當務之急是要參考興建高鐵的做法，召開股東大會為超支「封頂」。港鐵曾在2016年2月舉行股東特別大會，表決高鐵香港段工程費的「封頂方案」，儘管席間有小股東認為，高鐵超支是政府責任，但方案最終亦在99.8%支持下通過。這種處理手法雖然對港鐵股東的回報率有負面影響，但港府作為上市公司和鐵路的獨市經營者，其管理失誤本身就是投資者的風險之一，而股東亦可透過沽售來表達不滿，故在公益利益為重下，「封頂」無疑是較無止境地追加撥款更為公平、合理。

要港鐵為自身的過失負責，不等於無視特區政府在工程上的監管失職。民眾淪為「港鐵提款機」的原因之一，是目前「服務經營權模式」所致，即政府斥資委託港鐵承包建造工程，完結後由港鐵直接經營。這變相是額外的工程開支要不全然由納稅人支付，就是則任由工程「爛尾」。此外，在「判上判」的運作模式下，當局連帶其監管之責亦一同外判到承建商及分判商上，但若監察及通報機制存有漏洞，港府自然未能適時察覺工程出錯，最終埋下沙中綫嚴重超支的伏筆。因此，港府除了不應再用以納稅人的資源，為港鐵收執殘局外，更須反思現行制度漏洞，一解沙中綫這個「財政黑洞」。治本而言，我們始終認為回購港鐵方為上策，政府應盡早制定議程。