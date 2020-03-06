強積金全民蝕錢　繼續「對沖」益商界？

新冠肺炎（亦稱武漢肺炎）疫情在歐美蔓延，上月全球股票市場急挫。一般市民若不投資，看似與股市波動無關，但不能忘記強積金人人有份。2月港人強積金表現跟隨全球股市下挫，上月強積金平均跌2.27%，人均賬面蝕約7,730元。本來用作退休的強積金，在股市下行時演變成一場全民賭局。

上月日經平均指數單周跌二千，道指一周跌近三千點。（Reuters）

股票基金最高跌9.18%

上月日經平均指數單周跌二千，道指一周跌近三千點，日本、歐美股市急跌亦影響本港強積金表現，日本、歐美股票基金分別跌9.18%、8.26%以及8.25%。若強積金供款內有一定比例屬外國股票基金，市民都無法幸免。

股市造好，強積金有盈利時，「全民焗賭」的情況未必有人重視。但當遭遇經濟不景，卻未必每位市民有相關知識調配財產，而遇市場大幅波動，會花時間在強積金上左調右撥的市民更是少有。一眾上班族縱想安穩過活，分配在不同基金的資產卻在市場裏浮浮沉沉，結果到退休一刻有如猜謎開估。這是否強積金幫人退休的初衷，值得社會深思。

強積金的問題更不限於它受市場波幅影響。其可憐之處在於不論強積金是升是跌，都無法保障市民退休。截至2018年12月，本港每位強積金成員平均只有18.6萬元的累算權益。以其自2000年起運作計算，即平均每年進帳一萬元。若以本港女性人均壽命為87歲作粗略計算，市民65歲退休後每月僅分千多元，再加上長者生活津貼也難言安享晚年。政府與其指望強積金可以幫助市民退休，不如正面回應市民眾求，設立全民退休保障，讓市民免於在股市跌宕的苦難。

商界發聲要市民「貼錢炒自己」，又豈是同心抗疫之理。（資料圖片）

商界再倡「強積金對沖」

強積金對市民而言形同雞肋，但看在商界眼裏卻另有滋味。香港各界商會聯席會議周四（5日）與建制派會面，會上電子業商會榮譽會長陳其鑣指政府堅持取消強積金對沖是「雪上加霜」，更形容取消強積金供款是「全港爆炸」。要求永久撤回取消強積金對沖的聲音，在市民生活的艱難時期再次出現。

本來取消強積金對沖的法例正在草擬階段，準備於今年年底提交立法會審擬。然而本港營商環境受新冠肺炎疫情影響，部分商人卻覬覦市民供款，借勢停叫取消強積金對沖。商界存亡雖與市民就業機會唇齒相依，但商界發聲要市民「貼錢炒自己」，又豈是同心抗疫之理。

所謂強積金對沖機制，容許僱主在僱員的強積金裏，用僱主供款部分支付遣散費或長期服務金。以前法例容許兩者對沖，已是優惠僱主讓其卸走部分責任。不論是強積金的僱主供款部分，抑或是遣散費或長期服務金，本來皆屬僱主責任，機制取消可謂是僱員福音。政府需要堅持取消強積金對沖的正確道路，與會的建制派更不能讓強積金對沖胡混過關。困擾市民多年的強積金問題，必需要得到解決。