「OK Boomer」：戰後嬰兒與千禧世代之爭？

千禧世代及Z世代有一種小飛俠症候群。他們根本不想長大。他們以為在年輕時之烏托邦理想會不知怎的轉移到他們長大後，他們會不知怎的創造一個一切平等的烏托邦社會，那裏政府會照料一切。猜猜看，總有一天，就像戰後嬰兒世代、我們之前的世代、我們之後的生育低谷嬰兒世代，你們終會成熟然後會發現：沒有東西是免費的，世界是不平等的，而你年輕時腦海創造的烏托邦社會根本不可持續。這是現實，你不能逃避，你不可抗拒。嘿，就算是嬉皮士最終都發現他們的社會是不可持續的，你只會發現你腦海創造的也是不可持續的。 抖音上一名不知名老年男子

最近抖音瘋傳一段短片，一位頭戴棒球帽，貌似戰後嬰兒潮世代之老翁，對千禧世代進行訓示式自白，在網絡引起軒然大波。年輕人紛紛拍片回應，以「OK Boomer」（好了，戰後嬰兒）反撃，以一副你有你鬧，我有我行我素之態度對抗。短短兩月已有2,000萬人瀏覽過這些影片，令「OK Boomer」成為網絡熱搜詞。就連新西蘭國會議員史禾碧克（Chlöe Swarbrick）就氣候危機發言遭人打斷時，都以「OK Boomer」反撃。不少老年人則大為不滿，直斥此為年齡歧視，絕對不能接受，有些評論亦指不應針對某年齡群。

桑德斯主張之全民醫保、富人稅、大學學費及學債全免、綠色新政等，便是以激烈變革以解決關乎人類存亡之氣候危機，於年輕人中之支持人高達七成。（資料圖片）

拜登與桑德斯之分野

其實世代之爭於古今中外皆不斷重現。例如戰後嬰兒潮於60年代發起之反叛運動，創造出性解放、嬉皮士等文化。此除了為年輕人理想主義跟成年人現實主義之衝突，亦是兩代人權力不對等時，年輕一代為打破上一代加諸於其身上之控制及枷鎖，所進行之反撃及對抗。然而每一個時代的世代之爭，都有其當代之特點。抖音上的一番牢騷，正處於美國選舉年。民主黨總統初選最後兩強——前副總統拜登及聯邦參議員桑德斯雖然本身年齡相差無幾，但卻代表着不同世代之政治理念。拜登以重返奧巴馬時代為楷模，以求穩為本，而桑德斯主張之全民醫保、富人稅、大學學費及學債全免、綠色新政等，俱是以激烈變革以解決關乎人類存亡之氣候危機。

恰好桑德斯於年輕人中支持率高達七成，老年人則大部份傾向拜登。主流媒體跟戰後嬰兒正如那抖音老翁一樣，將桑德斯判定為激進、空想主義、烏托邦，質問他落實社會改革綱領錢從何來。反對桑德斯者亦以一副沒有東西是免費，世界是不平等之口吻，直斥桑德斯及其支持者脫離現實。同時，千禧世代駁斥，現時他們負擔沉重大學學債、社會貧富懸殊日益嚴重，面對迫在眉睫之氣候危機，皆是上一代長年先使未來錢，消耗下一代之未來以增加自己現時之利益而一手造成。當數十年後戰後嬰兒百年歸老，留下不可持續之地球及社會卻要由下一代承受。「氣候少女」通貝里在聯合國氣候峰會上對各國領袖怒斥「how dare you」（你們怎麼敢這樣），恰好反映年輕人對成年人自私又不負責任之怨恨。

你們以虛假的說話奪去我的夢想和童年，而我只是較為幸運的一群。人們在受苦，人們在喪生，整個生態系統正崩潰。我們正處於大規模滅絕的開始，而你們全部人只知談論金錢及經濟永恆增長的童話故事。你們怎麼敢這樣！ 瑞典少女氣候運動人士通貝里

「氣候少女」通貝里在聯合國氣候峰會上對各國領袖怒斥「how dare you」（你怎麼敢這樣），恰好反映年輕人對成年人自私又不負責任之怨恨。（資料圖片）

香港社會的世代爭議

在此如此尖銳之世代之爭中，也有評論嘗試導正年輕人不滿之情緒。英國《衛報》評論人桑卡拉（Bhaskar Sunkara）便指出並非所有戰後嬰兒都是養尊處優。一半步入65歲的美國人擁少於2.5萬美元之儲蓄，當中四份一更少之1,000美元，而大量老年勞工及退休人士也是三餐不繼。事實上，不只是老年人有階級上之分野，家庭背景不同如出身權貴之年輕人，在政治理念上普遍年輕人亦會有所不同。與其用世代去劃分，階級分野似乎更準確描述現時年輕人憤怒之深層次原因。一般為戰後嬰兒之所謂「成功人士」，長年累積大量權力及財富，卻未有對日益嚴重之社會及生態問題。此批既得利益者反而對有心改變社會之年輕人訓斥，阻礙其改變現狀。

年輕世代之反建制潮流在西方冒起前，其實早已於香港植根。千禧年代後期出現由80後主導，保衛天星、皇后碼頭、反高鐵之一波本土運動，便是挑戰由戰後嬰兒塑造「獅子山下」下「發展至上」之中環價值。當中除了提倡可持續發展及保育議題外，此世代之爭之本土化亦包涵對港人身份認同之重新演繹。當此本土運動演變成陸港矛盾甚至是「一國兩制」之重新檢討時，也觸發民主派內部之世代之爭。當年支持「民主回歸」之民主派元老被批評對中共擁有過於天真之鄉願，錯過了主權談判時爭取維持現狀或公投獨立之良機。民主派過去數十年主導民主運動卻被視為一事無成，當下部分年輕人甚至視之為現有體制之既得利益者，力圖從其舊有框架中解放出來，另立一套自決甚至獨立之新綱領。今天街知巷聞之梁天琦「光復香港，時代革命」口號，原先版本便是針對老一代民主派之「世代革命」。世代之爭愈演愈烈，被批評為「老海鮮」之民主派元老於上屆立法會選舉中紛紛急流勇退，讓路予年輕生力軍。

此世代之爭在大型社會運動，社會因政治立場而壁壘分明時更為顯著。過去大半年，「黃絲廢青」及「藍絲廢老」之咒罵之聲無論於現實社會或網絡世界皆不絕於耳，家庭關係陷於崩潰，社會信任跌至新低。最近選管會提出70歲或以上選民可在來年立法會選舉優先投票，亦引起強烈反彈，指有偏袒立場較藍之老年人之嫌。雖然今天香港社會之世代之爭，確有其雙普選、陸港矛盾、港人身份認同等本土獨特因素，然而其跟西方已發展國家之問題亦有相似之處。社會財富愈見不平等，社會財富及資源愈加集中一小撮人手上，千禧世代為首個不會比其父母有較好生活之世代，加上其甫投身社會便要肩負高昂學債，房價攀升置業困難，收入停滯不前生活成本卻逐年上升，皆為後工業社會年輕世代面對之共同困難。

今天街知巷聞之梁天琦「光復香港，時代革命」口號，原先版本便是針對老一代民主派之「世代革命」。（資料圖片）

如何解決社會矛盾？

然而正如桑卡拉所言，老年人亦不等於生活必然富足。香港140萬人之貧窮人口當中，便有36萬人為長者，平均三名老人便有一人捱窮。不少老人根本跟大多年輕人一樣，皆是現有體制下追求經濟高速增長，社會各階層卻未有得到應有之回報，政府亦缺少對社會弱勢提供協助及保護之受害者。面對如此日益尖銳之世代之爭，政府卻從未展現足夠之意志及行動，可惠及不同世代及各個階層之具體措施，如選管會者反而捨本逐末，不去投放更多資源增加投票站及人手疏導可能出現之投票人龍，反而向某年齡層提供優惠政策，為本來緊張之世代矛盾火上加油，可見其根本毫無誠意解決現時社會之深層次矛盾。

香港之世代之爭牽涉到港人身份及主權問題，雖跟西方網絡世界掀起之「OK Boomer」不盡相同，但背後反映千禧世代所面對社會不平等、生態不平衡之諸多問題，皆是戰後嬰兒於過去數十年新自由主義壟斷下所製造之結果。新自由主義者認為只要開通國境邊界，鼓勵人流及商品自由流通，企業與消費者發揮「比較優勢」之市場力量使利益最大化，最終都會造福全人類。而西方國家跟中國打交道，並透過香港進入中國市場，圖影響中國最終改行西方資本主義民主模式，皆為此時代背景下發生。然而40年過去，跨國資本之影響力強得不受制約，環境污染及對生態之破壞已超越了無法逆轉之臨界點，而本土企業及工人利益在自由貿易下大受打撃，轉而追隨特朗普此類鼓動極端民粹之政客。而特朗普鼓吹之經濟民族主義，重新檢視對中國昔日之貿易政策，更極力遏制中國之崛起。作為昔日西方新自由主義典範之香港，現今卻出現前所未見之反北京浪潮，激烈街頭示威無日無之，政府管治陷於癱瘓，或正好向世人展視新自由主義之破產。

由抖音上一個老人之牢騷所掀起之「OK Boomer」網絡熱潮，反映出老生常談之世代矛盾的表面外，其實也暴露出現今世界各地後工業社會所面對，包括世代之間卻不限於世代，政經社會之深層次結構性矛盾。當在40年新自由主義體制下，財富不均處於歷史新高，氣候危機已經迫在眉睫，快將投身社會的千禧世代所面對的是特朗普掌權之國家，也是質素將會比父輩愈來愈差之生活，生態災難將愈加頻繁之極端天氣，而以戰後嬰兒為主之既得利益者則訓示你們少造夢，快醒來面對殘酷的現實。不錯，「OK Boomer」之闊佬懶理態度無助築起溝通橋樑，不欲長大的「小飛俠症候群」也無助改變現實。放下手機走出網絡世界，認清現實並作出改變，方為改寫自身命運之第一步。