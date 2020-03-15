【新冠肺炎】表達孝心不限清明　上網拜山可助防疫？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，市民不止要戴口罩、勤洗手，連清明拜山習俗也有可能要因此改變。清明時節即將到來，食物及衞生局副局長徐德義建議市民使用「無盡思念」網上追思服務。網民聯想起2007年的中國文化考試題目，正正問及網上拜祭服務是否符合中國傳統的祭祀精神，既是有趣的巧合，也可用來反思副局長建議的成效。

網上拜祭服務，是否符合中國傳統的祭祀精神？（資料圖片／鍾偉德攝）

上網拜山 難敵文化習慣

食環署於2010年6月開始設立「無盡思念」網站，截至2019年年底，網站有約11,400名使用者，共約14,100個紀念網頁，去年年底推出「無盡思念」流動應用程式後，下載次數為3,538次。從數字看來，上網拜祭距離全民普及尚有一段距離。

過去不少網上拜山服務，來到本港均未得到市民認真看待。例如近年有香港公營墳場提供「代客燒衣」，後人可以上網購買服務，找人代辦送花燒香。內地甚至有人提供拜山、哭墳服務，連「孝子賢孫」都可找人「代扮」。雖然百貨應百客，但從傳統觀念出發，不少港人對這種另類服務業始終一笑置之。

上網掃墓不為大眾接受，因為不少人覺得上網拜山感覺冰冷。所謂「慎終追遠」，拜山原意是為與後代一起追念逝去先人，希望後人不忘根本。「網上拜山」既不能與家人一起前往，用鍵盤打字也沒辦法清理先人墓地，而中國文化也習慣拜山應親身前往。要市民幻想先人用WiFi上網接收後代心意，難免違反傳統想像。文化習慣一時三刻難以改變，其實可以理解。

以往清明時節，山上都會聚集大量人流。（資料圖片／鍾偉德攝）

慎終追遠 不應拘泥形式

清明時節上山掃墓，重點不應是有多少家人上山、帶了多少燒豬，市民最重要是保持孝心。疫症總會有一日過去，慎終追遠並不怕遲。在疫情與掃墓之間，市民應該首先注意個人健康，相信若先人健在，也不願見到親人因探望自己而染上疫症。目前疫情肆虐，政府、市民都有需要在文化與防疫之間作出取捨。以往清明時節，山上都會聚集大量人流，而墓地之間空間緊迫，兩家人在相鄰掃墓也不可能要其中一方站遠六米距離。正如徐德義指出，市民最好分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，避免在正日構成人潮。

目前本港各家墳場、骨灰龕場皆嚴陣以待，部分將會要求到訪人士佩戴口罩、量度體溫，並加強場所消毒。但政府仍可多做一步，防止疫症在清明時節蔓延，例如在食物環境衛生署轄下的拜祭場所，政府可考慮讓市民登記前往拜祭的日期，限制前往人流。而鄰近的台灣也有同樣拜祭習俗，其防疫措施同樣值得香港學習。台灣為防控疫情，將會控制前往拜祭地點的接駁車乘搭人數，要求推遲清明節正日舉行的大型法事，或將法事改以直播形式進行等，也會在熱門拜祭場所設立臨時救護站、加設流動廁所，保持現場衛生，並加強交通疏導到場市民。疫情仍在全球蔓延，政府與市民皆不能掉以輕心，應該將防疫放在首位。孝心不是「期間限定」，上山掃墓並不限於清明。