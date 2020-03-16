香港薩凡納停辦　藝術注定離地嗎？

香港薩凡納設計大學（SCAD）上周五（13日）宣布今年6月1日起停辦。SCAD較為人知的，是其校園前身是北九龍裁判法院，屬二級歷史建築。其來自美國，2010年於本港設立分校，主打藝術、設計及數碼媒體課程。當初雄心壯志，惟開校十年便要停辦，「死因」為何？

2010年SCAD在港開校，獲政府批出用地，由SCAD承諾自資保育及經營。（資料圖片／羅君豪攝）

貴絕本地 難敵海外

根據2020年的QS世界大學排名，美國的薩凡納藝術設計學院於藝術及設計方面在美國位於第16位，在全球位列第36位，與牛津大學齊名。院校開設科目包括動畫、電影電視、插畫、圖形設計與時裝等，92%學生畢業後投身其專業領域，在業界亦表現不俗。

2010年SCAD在港開校，獲政府批出用地，由SCAD承諾自資保育及經營。薩凡納來港做「過江龍」的本意是看準亞洲教育市場，希望吸引內地學生報讀，不過當時的如意算盤未有打響。該校目標每年錄取300人，學生人數截至去年仍不達標，截至2019/20年度，收生人數仍只達目標一半。財政方面校方也錄得連續八年虧損，累計損失達3.2億。最新一份年報更加直言，該校若無美國總校的財政支持，香港分校甚至無法經營。

院校多年未能走上軌道，部分原因可謂是學校定位既不能滿足本地需求，又不能吸引外地學生所致。一方面，SCAD每年學費要價近40萬元，與本港其他有教資會資助的學位相比，學費近乎十倍之多。若然學生家庭受經濟環境所限，大都選讀其他本港藝術學位，甚至選擇報讀工商課程。至於經濟條件優厚的學生，既然百萬學費與外地接近，家長更會傾向將子女送往歐美升讀藝術，而非送到香港。

北九龍裁判法院於2005年停用，現時已活化為薩凡納藝術設計大學（香港）。（資料圖片）

藝術教育不是空中樓閣

SCAD開設的雖是非本地課程，並非一般的本地專上學府，但其在港提供藝術教育，廣義而言應該有助推動香港藝術發展。故其如今宣布停辦，可謂本港藝術教育「高價貴族定位」的一次失敗，政府也是時候讓本港的藝術訓練拉回地面。政府應該將之視作建立年輕人多元出路的手段之一，而非一種要價百萬的教育商品。近年除了「STEM」成為中學教育的必唸咒語，也開始有教育界人士從中加入了「Art」，變成了「STEAM」。藝術並不限於一般市民想像的畫畫、雕塑，藝術也存在於設計、動畫、廣告、遊戲等新媒體中。

為配合本港藝術發展，香港政府應考慮提供校址與本港大專院校合作，將資源投放於藝術方面的職業訓練，甚或中學培訓。過去本港教育過於強調學術能力，考試成績成為判別學生「好壞」的標準，但學生在藝術等方面的才能卻一直為人忽視。政府可以借今次機會，將校址撥予各大專院校作職業訓練用途，培訓本港藝術設計人材，為學術能力稍遜的學生提供多元出路。政府甚至可以開辦中學「應用學習」課程作為撥地條件，將藝術訓練推前到中學畢業之前，讓有志投身於藝術業界的學生可以早日接觸感興趣的科目。除了讀好書、考好試之外，年輕人尚有很多出路。