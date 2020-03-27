美國「奇招」通緝委國總統　毒品問題不能諉過於人

新冠肺炎全球蔓延，國際外交戰場的重點都將焦點放在防疫協調，但美國司法部周四（26日）突然出手，宣布起訴委內瑞拉總統及其政府高層「毒品恐怖主義」，並縣紅1500萬美元將馬杜羅緝拿歸案。華府在各國自顧不暇之際再挑起外交戰火，不但如國務院前外交官雅各布森（Roberta Jacobson）所言，「這種行動無助於談判解決方案」，更是試圖轉移視線，將自身問題諉過於人。

委內瑞拉局勢仍然未定，馬杜羅政府仍受到歐美等國家的制裁。（Reuters）

華府指控委內瑞拉總統馬杜羅是毒品集團「太陽卡特爾」（The Cartel of the Suns）的首腦，而該集團在政府包庇下，已運出200至250公噸毒品。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中稱，雖然馬杜羅及其高層在政府中擔任要職，但這些人違背公眾的信任，促成委內瑞拉的毒品運輸，包括以控制該國的空軍基地和港口作為運毒的路線。為了打擊「毒品恐怖主義」，蓬佩奧同時宣布國務院將提供高達5500萬美元的獎金，利誘知情人士提供情報，以逮捕馬杜羅及另外四名同夥。

通緝時機正值疫情嚴峻

拉丁美洲毒品猖獗已非新鮮事，在美國新冠肺炎數字節節上升之時，白宮挑起外交戰火，無疑暗中帶有盤算。美國視委內瑞拉為眼中釘，可追溯至上世紀查韋斯主政年代，但馬杜羅作為一國元首，美國即便能靠縣紅掌握軍方的犯罪證據，亦不太可能為剷除對手，派出海豹特擊隊入侵委內瑞拉，越洋捉拿馬杜羅歸案。這種雷聲大雨點小的政治操作，在美國新冠肺炎疫情領跑全球之際，大抵只會有助特朗普在關鍵搖擺州份佛羅里達的選情上，吸納不服威權政權而逃到美國的委內瑞拉、古巴人和尼加拉瓜移民，增加連任機會。

這樣說，並非斷言聲稱馬杜羅必定是清白之身，但從過去經驗可見，美方的行動總滲雜着不可告人的動機。美國前總統尼克遜開打毒品戰爭後，毒品教父艾斯高巴（Pablo Escobar）為首的麥德林集團，本是中情局在哥倫比亞的頭號大敵。奇怪的是，當時CIA打擊毒品的手法，卻是以「拉一派打一派」，暗中支援和扶植對平民發動恐襲的哥倫比亞革命武裝力量（FARC），來削弱艾斯高巴的勢力。雖然艾斯高巴早在1993年遭到射殺，但輸往美國的毒品數量不但有增無減，哥倫比亞軍方與FARC的內戰更要到2016年，才得見和平的曙光。

美洲市場根本問題

從舊日的大麻，到可卡因泛濫和現今的芬太尼，美國在禁毒戰爭中，歷年的處理手法不但眼高手低，亦無視「有價有市」的基本市場定律。自上世紀美洲毒品交易分工漸見成形，現時秘魯、哥倫比亞、玻利維亞等南美洲國家負責起生產製毒原料，再經中美洲墨西哥、巴拿馬等中途站，再輸往北面美、加兩大的消費市場，形成一條完整產業鏈，惟DEA等美國部門素來只解決槍枝、幫派衝突等表象問題，而沒有針對地扶助農民尋找種植鴉片、可卡因以外的出路，以解決生計之須。結果，由1971年毒品戰爭到現在將近半世紀，美國毒品問題依然不變，變的只是供應商和毒品的種類。

是次華府在疫情中製造外交風波，除了可起轉移視線之用，大多亦只會步上前人的後塵，無功而還。誠如尼克遜所言，「只要市場有需求，自然有人會願意承擔風險，滿足需求」，故將毒品泛濫的責任推卸到供應國，只能緩解國內的政治壓力，一如美國當年高調地把墨西哥毒梟「矮子」（Joaquín Guzmán）引渡至美國受審，但墨西哥的中轉站地位卻絲毫未損。是次華府將馬杜羅貼上「毒品恐怖主義」之罪雖然略有「創意」，但說穿了還是將國內問題諉過於人的伎倆。