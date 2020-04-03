【新冠肺炎】中港貨運或受阻 政府溝通不足？

隨着新型冠狀病毒（COVID-19）的蔓延，深圳收緊入境措施，規定本周六（4月4日）凌晨起，所有香港的跨境貨運司機入境時，均需提供健康證明文件，引發業界和社會擔憂。

廣東省政府3月26日晚頒下封關令，要求所外境外人員，包括港澳台人員返回內地均需接受14日醫學集中隔離檢疫。這觸發了港澳關口的大混亂，逾萬人趕在翌日早上6時封關前返回內地。拱北口岸、橫琴口岸更有不少原本往返澳門與珠海的勞務工或居民爲了趕在封關令前回到珠海而發生混亂，當晚連接香港與深圳的深圳灣口岸人流亦較以往多。

在3月26日的封關令中，跨境司機豁免進行14日自費醫學隔離，但仍要在關口強制接受病毒快速（核酸）測試，才可進入內地。深圳翌日便在皇崗口岸、文錦渡口岸、深圳灣口岸及沙頭角口岸4個中港陸路口岸設置了123個快速病毒（核酸）測試採樣點，由早上6時至12時的6小時內，為2,418輛入境貨車的司機採取樣本。快速核酸檢測需時約20分鐘，雖然讓整個貨運流程變得緩慢，但在防控疫情的需求下，社會亦多能體諒，只是盼能加强規劃與安排。

港深一向交流密切，疫情下的封關措施也牽連甚廣。（梁鵬威攝）

業界：萬名司機受影響

4月1日，「廣東深圳報關協會」微信號發布檢疫新措施，增加了對跨境司機健康要求的管理，要求跨境司機必須提供由特區政府發出的十四天有效期內或其他機構發出的七天核酸檢測結果證明。香港陸路客貨運輸業議會表示，新措施將會影響多達1萬名跨境貨運司機。

顯然，無論是27日廣東封關，還是4月1日深圳對跨境司機提出的新要求，都反映出香港政府與内地政府溝通不力。沙士揭露的中港傳染病通報機制的缺陷，讓内地和相關政府地改善了傳染病通報機制，規定每月粵港澳三地交換有關須呈報疾病的資料，並且透過電話及傳真溝通，預防傳染病。然而此次疫情下，屢屢揭示的香港與内地在疫情防控措施的溝通與協調配合上的不足，卻不見特區政府的改進。以至於因爲協調不足導致的混亂屢屢發生。可見特首林鄭月娥並不懂得把握一國兩制的框架，與鄰近政府溝通協調，共同抗疫。

如今，距離4月4日跨境司機需出示健康證明僅剩一日，香港社會才知悉及關注。政府將如何在一日内處理逾1萬名司機的健康證明？若然處理不及，中港貨運受影響，供港物資的補給問題將如何解決? 社會若因此陷入新一輪的搶購潮，政府又將如何安穩民心？

如若香港政府反應不及，或會牽連供港物資的運輸問題，引發新一輪社會恐慌和超市搶購。（麥凱茵攝）

周四（2日）下午，香港陸路客貨運輸業議會約見運輸及房屋局局長陳帆，要求特區政府向深圳當局反映，業界需要暫緩有關措施，同時盡快向跨境貨運司機提供核酸檢測，發出深圳當局認可的健康證明文件。政府務必全力以赴加緊與深圳政府的協調和對跨境司機健康證明的頒發，以亡羊補牢。

而政府更不能忘的是，此次事件所揭漏出的其與内地政府在溝通協調上的漏洞，在特殊時期就相關資訊向市民公示與釋疑的不足，唯有認清這兩個原則上的缺陷，才能從根源上防止下一次類似事件的發生，才能更好地在特殊時期服務市民。