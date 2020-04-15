民主黨再也容不下蔡耀昌與陳莊勤？

民主黨創黨成員、律師陳莊勤近日透露，由於去年7月指摘民主派政黨「以謊言包庇暴力」，抨擊示威者進入立法會破壞，被「逼」於去年9月退出民主黨。再加上早前民主黨內63名區議員及社區主任與反對食肆不招待內地人的蔡耀昌「割袍斷義」，要求其辭去民主黨中委會職務等事件，也令人憂慮新生代領導層會將民主黨帶領到何處。

隨着一個政黨的發展，黨內出現派系和路線分歧，有人選擇退黨，也屬自然。民主黨自1994年創黨以來，不少重要成員曾先後退黨。比如2002年陶君行、梁永權等少壯派退黨轉投「前綫」，民主黨創黨副主席張炳良建「新力量網絡」並於2004年正式退黨。近來老臣子蔡耀昌、陳莊勤分別被迫辭去黨內職務及選擇退黨，似乎也意味民主黨正經歷又一次重要的轉變。

民主黨蔡耀昌早前就食肆不招待內地人，促請平機會調查及倡政府就「種族歧視」修例，惹社會及民主黨內很多不滿聲音，最終退出民主黨中委會，但保留黨席。（資料圖片／梁煥敏攝）

光譜是闊、是窄？

民主黨是香港民主派系第一大政黨，創黨之時由「港同盟」（代表人物司徒華、李柱銘等）及「匯點」（代表人物張炳良、馮煒光等）合併而成。其後，隨着不少前學生組織幹事的加入，民主黨基本融合了較右、中間及較左傾的三股路線。也就是說，民主黨的創建及早期發展奠定了它政治光譜較為廣闊的基礎，甚至以整合本地民主派為目標。

然而，蔡耀昌近日因為捍衛新移民和內地遊客而要辭去黨內職務，陳莊勤更明言民主黨變成了敵視中國、「向港獨傾斜的政治力量」，似乎均反映在新一代領導層之下，民主黨一些「不合潮流」的老一輩遭受「排擠」。民主黨本着「走在民主最前線」，扛起推動香港民主進程大旗，它能否允許內部有方式、路線上不同的意見表達？

其實，任何政黨若想成為較多選民的政治代表，它必然要接受較為闊的政治光譜。而要包容不同光譜的聲音，正如研究民主政制的宋玉波所言，着重政策及資源調動的「第三條道路」，或許較能走出意識形態之爭。黨派內在路線和爭取的方式若講求同質化，會否造成重意識形態、甚至走向極端化，實在需要警惕。

帶領社會或被民意牽着走？

當然，我們不可忽略政黨和社會環境、選民之間的互動影響。政黨的變化其實反映社會民意的變化。當香港與內地的關係愈緊張，民主派政黨也自然會顯得更抗拒中國及內地人。在香港，甚至不只是區議會變成了一場政治公投，連做生意不少時候立場都要「旗幟鮮明」，黨派為了爭取選民支持而光譜改變，或許也是意料中事。但所有從政者都應撫心自問從政初心，他們是甘於追逐一時民意，抑或堅守原則和立場，以耐性爭取選民支持，甚至改變社會風氣？

民主黨作為目前香港區議會中的第一大政黨，立法會中的第二大政黨，其遭舊黨友質疑光譜變窄，其實遠不只是一黨之事。各黨派以至所有市民也應思考，我們需要怎樣的政黨政治，需要怎樣的代議士為我們效勞，以至我們的社會氣氛是否有利健康而良性的進步。