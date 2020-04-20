【新冠肺炎】「限聚令」能否杜絕「大媽歌舞團」

疫情讓不少人減少出街，但卻並沒有讓屯門公園的「大媽歌舞團」就此歇業。在光復屯門行動及疫情影響下，她們流竄至蝴蝶灣公園、單車徑等地方，所到之處，不僅能聚眾逾百人，更帶來衛生隱患，比如啤酒瓶、煙頭等垃圾。

屯門公園大媽歌舞團一直擾民。在疫情下，聚集人群亦有傳播病毒的風險。此前，康文署已建議修改《遊樂場地條例》，加入多項規定，包括禁止未經批准人士，在公園演奏音樂、唱歌或進行其他與音樂有關的活動；禁止活動人士收取包括利是在內的任何金錢或報酬，不論該人士是否主動索取。而修例也會賦予康文署署長權力，可因應不同場地情況，以告示形式列明演奏及歌唱活動須遵守的規則。然而針對「開大喇叭、收受打賞」行為的《條例》修改到落實，仍需時日，遠水難救近火。

目前，禁止「大媽歌舞團」的主要辦法是從場地入手，透過減少、圍封公園開放場地，以期減少相關活動。3月，康文署將屯門公園的部分區域圍封，並貼出「清潔進行中」的指示牌，再在每個出入口皆派保安看守。

歌舞團轉移至屯門蝴蝶灣公園賣唱，吸引歌迷聚集。（甄紹南提供圖片）

蝴蝶灣公園成新舞台

然而，屯門公園「表演場地」的減少並沒有解決問題。不少屯門居民反映，康文署將屯門公園的部分區域圍封後，屯門的蝴蝶灣公園變成為了「歌舞團」的新舞台，大有成為第二個屯門公園之勢，吸引著區內外「歌迷」聚集。其後康文署針對蝴蝶灣公園的「歌舞團」進行執法驅趕，然而這同樣未能解決「歌舞團」聚集、擾民的問題。她們繼續於蝴蝶灣公園外單車徑開唱。一直跟進屯門歌舞團的民協區議員甄紹南表示，單車徑在高峰期時曾有12檔歌舞團賣唱，整條單車徑多達200人聚集，情況猶如「紅館開演唱會」。而由於單車徑不屬於康文署管轄，康文署亦只能在單車徑外圍加裝圍欄，阻礙歌迷視線，但收效甚微。這說明單靠圍封場地，並不能完全解決「歌舞團」聚集的問題。只要表演者和觀眾有心，他們可以將任何地方變成表演場地。

雖然《遊樂場地條例》未落實修訂，但「限聚令」當前，其實「大媽歌舞團」也不應聚集人群。有人曾質疑，「歌舞團」人群聚散不定，「限聚令」難以使用。然而，此前警方就有通過「限聚令」解決中環「大媽歌舞團」的先例，證明這種擔心實屬杞人憂天。早前，警方聯同入境處特務警察到中環巡查，證實「大媽歌舞團」違反「限聚令」，向八8名男粉絲發出2000元的定額罰款通知書，並向三名表演的大媽發出傳票。因此，縱然歌舞團聚散不定，但只要警方加強巡邏，智慧執法，就能通過「限聚令」加強防疫工作，也變相紓解一時之民苦。

而對於警方來說，由於早前頻繁「光顧」食肆測量桌臺距，對七名於旺角聚集派發口罩人士發出「限聚令」的警告等，令社會上有人質疑警方執法因政治立場有所偏頗。因此，加強透過「限聚令」打擊「大媽歌舞團」的聚集，亦能用行動回應質疑，以示一視同仁。

疫情當前，當局要防止「大媽歌舞團」聚集人群造成的病毒傳染的風險。長遠而言，「大媽歌舞團」不僅是法律條例規範的問題，更牽涉到社會文化及長者精神生活等諸多方面，需要康文署處理好。