戲曲中心場租過高　推廣文化從何談起？

西九戲曲中心自去年初啟用，使用量似乎不似預期，有西九管理局成員表示與反修例風波、疫情打擊，導致場次取消有關。毋庸置疑，社會事件絕對影響戲曲中心的使用量，但問題癥結始終在於中心場租過高，教不少戲團未力應付。如戲曲中心的首要目標果真為於本港推動各類中國戲曲發展，政府與西九管理局就不得不正視問題所在。

耗資逾27億的西九文化區的戲曲中心，其從規劃、設計到落成屆時十多年，去年1月20日終於開幕。中心樓高8層，主要設施有可容納逾千人的大劇院、具200個座位的茶館劇場，與8間專業排演室及演講廳。截至去年12月，大劇院及茶館劇場共舉辦420場演出，觀眾人次約15萬；另外中心亦舉辦過多場導賞團、講座、工作坊及中樂演奏，分別吸引近8,000人及1.8萬人參與。

大劇院共有逾1000個座位及18個輪椅位，分為堂座及樓座。（資料圖片／羅君豪攝）

雖然西九管理局暫未提供戲曲中心的收支數據，但觀乎去年表演場數，大戲院與茶館劇場的平均演出場數僅為210場，與如高山劇場般經常「爆場」的劇戲表演場地相比，中心使用量似乎不似預期。西九管理局董事局成員盧偉國表示，受去年反修例及疫情影響，戲曲中心多場演出因而取消，但承認中心在場次方面有發展空間。

場租過高 嚇怕戲班

反修例風波、疫情打擊演出，聽起來頗為合理，但要將使用率未如理想全然歸咎於社會事件，卻非公允。據統計顯示，戲曲中心大戲院自開幕的首三個月（社會風波尚未出現時）使用率僅達31%，其中每月演出場數分別只有10場、12場及6場，此用量既與社會事件無關，更教人質疑業界對中心啟用的取態。

奢華場地無人問津，說到底問題都是在於場租過高。現時租用戲曲中心大劇院九小時基本費用要22,000元，外加總票房收入的百分之八，香港粵劇商會主席杜韋秀明曾表示租用中心成本動輒達7萬多雨，佔戲班總支出40至50%，相比起全日所需費用少於 8,000 元的高山劇場，兩者成本相差幾乎為 10 倍，直指中心場地「都不是給我們（業界）用」。更甚者，天價場租不但嚇怕中、小型戲團，即如大型戲班均大嘆昂貴。八和會館主席汪明荃曾直言中心場租「太貴」，即使戲團能負擔大戲院場租，惟亦卻不會租用中心的排練場地，並選擇繼續租用高山劇場作排練之用。

戲曲中心的官方定位為「世界級的平台」，且「致力保存、推廣及發展粵劇及其他類型的中國 傳統戲曲」。誠然，政府與西九管理局銳意打造中心為「殿堂級場地」，致力主打「高質素」的演出與觀眾，具一定的使用門檻始終合理。而且按理而言，中心場地吸引大型戲團使用，理應可起分流作用，騰出其餘政府資助場地空間予中、小型戲班使用。但問題是，中心場租過高，就連大型劇團亦無力負擔，甚至如杜韋秀明所批評，或許只有無商業考慮、且具一定財力的「票友」（即業餘粵劇演出者）才會租用中心演出，變相世界級場地只供予業餘愛好者「過戲癮」的平台，這實與官方願景有所出入。

檢討場租在所難免

更重要的是，要有效保存、推廣及發展戲曲藝術，支持中、小型戲班發展絕對是重中之重，任中心場地再豪華，但佔業界大多數的中、小型戲班卻無法使用，實在難言推廣戲曲發展。據悉業界曾向西九管理局建議，中心場租不宜過高，若稍高於文化中心亦能接受，而且場地應按不同票價的節目調整租金，以及提供年輕新秀粵劇戲班免場租優惠，以扶助業界發展，惟西九因解釋因自負盈虧的要求下，須在一年後才檢討場租問題。然而一年過去，中心場租過高已成公論，不為業界歡迎的場地只會形同虛設，更遑論推廣戲曲文化般空泛的理想。政府與西九管理局必須盡快檢討場租問題，不可讓昂貴建造的表演場地荒廢下去。