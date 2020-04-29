【新冠肺炎】保護私隱不是非黑即白

新冠肺炎除了奪去最少21萬條人命和重創各國經濟，還在一定程度上挑戰人們的思維定見，以「民主vs威權」二分法來解釋不同國家的抗疫表現，就是其中之一，另一思維定見是個人私隱神聖不可侵犯，哪怕明知在必要時犧牲部分私隱能夠帶來不少好處。執着於政治正確，只講原則已不知變通，後果可以很嚴重，疫情帶來的教訓恰好證明了這點。

喬治奧威爾名著《1984》有一句名言：「老大哥正在監視你！」這句話旨在提醒人們必須警惕政府權力過分伸張，致使個人自由受到壓縮。如今人類社會已進入「大數據時代」，科技無處不在，上述名言又再流行起來。最近內地利用「健康碼」追縱民眾防疫，也成為部分港人認定內地就是威權社會、政府權力無限伸張的證據。

韓國、澳洲追蹤病例

或許基於對內地的前設立場，部分港人對中共的做法有些意見，但其實類似舉措根本並非內地獨有。就以被視為民主國家的韓國為例，當地早前曾爆發疫情，但現時已經受控，一大原因是政府的科技防控工作做得出色。具體而言，當局以信用卡記錄、汽車和手機GPS資料來追蹤病人，一發現新病例，便通過手機向民眾發出警報，促使對方及早防範。澳洲政府亦推出自願使用的手機程序，追蹤確診者過去的行程。

在一定程度上，這樣做必會犧牲個人私隱。但我們要問，在發生公共衛生危機的緊急關頭，究竟生命和私隱何者較為重要？澳洲不少人自願下載了相關程序，便反映了他們選擇前者。美國非常重視私隱，但疫情肆虐之下亦不得不改弦易轍－－蘋果和Google較早前便宣佈推出智能手機警告系統，協助用戶識別帶菌者。

當然，這並不是說私穩可以隨意犧牲。美國中情局前僱員斯諾登揭露的「稜鏡計劃」，以及Facebook向政治顧問公司「劍橋分析」提供用戶資料等事例，在在揭示私穩有遭濫用的風險。有見及此，各國政府在取用個人資料前必須基於合理理由，而具體執行時的尺度亦要拿捏得宜，切忌做得太過。