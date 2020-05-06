香港政府特別的服務市民技巧

周二（5月5日），香港第16天沒有新增本地感染個案，特首林鄭月娥宣布將向市民派發口罩。雖說這場疫症將是長期作戰，未來一段日子仍需要口罩等防疫物資，政府推出措施保障市民需求也是「遲到好過無到」，但社會始終難免質疑政府派發口罩的時機。

林鄭月娥周二率領邱騰華、陳肇始、楊潤雄、薛永恒、徐英偉和許正宇六名局長見記者，宣布兩個全民派發口罩的計劃。一個由創新及科技局牽頭，持有有效身份證的市民只要登記，將獲發可重用口罩；另一個商務及經濟發展局負責，向市民每戶派發一包十個的不可重用口罩，過程不需登記。

一、來得太晚

派發口罩縱為好事，但林鄭以「免費派發」稱呼之，便為人所質疑。口罩以公帑資助，由郵差派發，花費的無疑是納稅人的金錢，是否適合美其名由政府「免費」派發？再者，正如林鄭所言，目前「口罩供應將趨於穩定」，此時向市民派發口罩，作用又有多大？說到底，社會早於1月已出現口罩搶購潮，社會各界希望政府穩定供應，甚至統購統銷，但囿於市場教條，林鄭反對將懲教署口罩推出市場，避免「造成競爭」。無怪乎藝人黃夏蕙也在社交平台嘲諷政府︰「係我最需要您嘅時候，你冇出現過，當我徬徨嘅心情平復咗嗰陣，你又話重投我懷抱，仲要愛我60次？我實在太感動啦！」

二、派錢極慢

此外，派口罩計劃已在公布翌日（即5月6日）接受申請，且一個早上已有100萬人登記，據林鄭所言，並將在兩星期送到市民手上。對比之下，政府發放予僱主的薪金資助至今未見登記資料，不少僱主為求穩陣，繼續安排員工放無薪假；將直接發給每名市民的1萬元津貼也是只聞樓梯，沒有任何登記詳情。疫情打擊經濟，不少市民亟需財政支援，但政府的行政工作慢得不合情理，令廣大市民（尤其基層）深受其害。

三、仍舊推搪

當然，派口罩比起派錢容易得多，例如可由郵政署負責派送，而派錢不可以。但派錢、薪金資助等之所以如此緩慢，既因為政府太遲推出計劃，也因為其只知見步行步，沒有及早建立健全的資助系統。甚至乎到了5月6日，立法會議員張超雄再次代表市民問及當局，會否重新考慮設立失業援助金，令受疫情影響而失業的人士無需申請綜援，勞工及福利局局長羅致光的答覆仍為「香港目前並沒有相關系統／制度，以便快速發放失業援助金」。有問題而不解決，只如錄音機般重申辦不到，乃不為而非不能也；官員如此處事，更是尸位素餐。

與羅致光一樣如錄音機的，還有政策創新與統籌辦事處。回應立法會議員謝偉俊就「保就業」計劃的查詢時，只重覆說僱主須「承諾在接受補貼期間不會裁員」、「工資補貼計劃的行政安排必須盡量簡單」云云，完全沒有回答關於基金經理受惠的問題，完全不合格。須知政府官員乃人民公僕，為社會服務。如此怠慢、口惠實不至的服務則未免過於特別，叫正常人均不能理解、無法接受。