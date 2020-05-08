【新冠肺炎】 英超踢到最後最公平？

新冠肺炎疫情全球肆虐，英國疫情至今未見平伏，截至周五（7日）英國確診人數高達20萬人，死亡人數已逾4萬，深受香港球迷歡迎的英格蘭超級聯賽更一直停賽至今。今屆英超能否復賽，成為香港球迷（特別是利物浦球迷）的關注焦點。英超下周一（11日）將會投票決定復賽安排，投票結果更會直接左右餘下賽事的去留。

今屆英超停賽前的積分排行榜上，利物浦以27勝1和1負的戰績「幾乎」篤定今屆聯賽冠軍。（Getty Images）

防疫 VS 利物浦迷

考慮到英國疫情嚴重，讓英超如常重開已無可能。要解開英超死結，目前英國社會上有多個方案，例如：一、直接腰斬賽事，以目前分數結束賽季；二、取消今年賽果，來年重踢；三、各隊繼續於主場作賽，但賽事閉門進行；四、中立場作賽。

或許第三項建議看來最無爭議，然而因應疫情，加上今年將可能是利物浦首季奪冠，利物浦市長祖安達臣早前卻明言不支持繼續作賽，惟強調利物浦應該奪冠，只是頒獎應於稍後進行。今屆英超停賽前的積分排行榜上，利物浦以27勝1和1負的戰績「幾乎」篤定今屆聯賽冠軍，若無新冠肺炎影響，只要利物浦於餘下7場賽事中再贏2場，便能結束長年的無冠惡夢。

英超球會利物浦雖然常被視為聯賽「Big 4」，但自英超1992年成立以來在聯賽始終未嘗一冠，而利物浦市長的最大擔心卻正是「利記」奪冠。祖安達臣認為利物浦球迷可能會在愛隊奪冠後不顧社交距離在晏菲路球場外肆意慶祝，將會增加病毒散播機會，亦認為警方將要付出大量人力物力控制人群及其社交距離。甚至不難預見，假若利物浦奪冠一仗在晏菲路內發生，一場難以控制的大規模聚集將會在場外出現。利物浦當局，抑或英國政府都有需要在疫情之下平衡風險。

利物浦市長認為將有不少利物浦球迷聚集在晏菲路外，增添病毒傳播的風險。（資料圖片／Getty Images）

既得利益決定立場

縱然比賽已有共識閉門進行，而繼續主場作賽亦難減傳播風險，「中立場作賽」的建議便成英超復賽的其一方案。若得球會同意，餘下賽事將於中立場閉門完成，避免球迷在球隊主場聚集，也減輕保安人員壓力。然而「中立場方案」需要英超20間球會中14間球會同意才能通過。英格蘭聯賽領隊協會行政總監指出，若然「中立場方案」遭到否決，英超今季的餘下賽事將可能取消。

「中立場方案」看似爭議不大，若簡單理解也只是換個球場踼波，場邊少了球迷。然而將各間球會升降班問題的背景套入其中，英超應否繼續便成為一場不同既得利益者間的泥漿摔角。今屆賽事至關重要，一心準備奪冠的利物浦自然歡迎方案。而其餘大部分英超隊一來未入降班區，餘下賽事稍有失手也未致嚴重打擊球會財政，二來多間球會仍須爭取聯賽前四以出戰下屆歐冠賽事，因此大部分球會對「中立場方案」都傾向支持。

英超復賽的關鍵阻力，可算來自英超榜尾的多隊球隊。英超與英冠之間一直有升降班機制，英超最後三隊與英冠首三隊在下屆聯賽會互換位置，球會收入更差天共地。根據英超2018/19年賽季的財務報告，英超去年為20間球會創造至少24億英鎊收入，「包尾」球隊一年亦收近1億。因此英超榜尾多隊既以「影響聯賽完整性」、「以自己的主場為榮」等理由反對中立場方案，亦要求以取消升降班作為英超復賽條件，出盡全力在英超多捱一年。巧合的是，目前英超正好有6隊球隊在21至29分之間的降班邊緣掙扎，方案最後能否得到20間球會中的14間支持仍然存有暗湧。

英國疫情與英超

+ 9 + 8 + 7

完成賽事一分高下

英超聯賽何去何從，目前尚陷入死結。如以停賽前的分數結束賽季，當然利物浦能夠順利奪冠，但爭前四者相信不會輕易言休，榜尾球會更不能接受球會未到終局便直接降班。但如取消今季賽果，不止冠軍在望的利物浦將被「DQ」，今屆英冠首三位亦會失去升班機會，涉及數千萬至近億英鎊款項，結果更關乎冠軍殊榮。就英超榜尾球隊聯手阻撓聯賽重開，英超其餘隊伍甚至有傳會使出「尚方寶劍」，以投票形式直接決定榜尾的般尼茅夫、阿士東維拉及諾域治直接降班，以促使榜尾球隊支持英超復賽。

英超作為足球世界的「四大聯賽」之一，過去就冠軍誰屬，以至哪支球隊應升應降，一直都以比賽結果分出勝負，這既是足球聯賽的原意，亦是體育競技精神的體現。疫情打亂聯賽運作，但不論是「DQ」利物浦，抑或是以投票機制迫榜尾降班，都未能平衡足球賽事的核心價值及各界利益。在最大限度避免疫情影響的情況下，以公平公正的比賽踼到最後，相信是球迷最樂見的安排。疫情期間，機構以至政府的每個安排都有得有失，盡最大努力平衡各方利益雖是挑戰，但亦是不可或缺。