公廁臭氣熏天　收費可提升公德心？

本港公廁遍及各區，每逢人有三急，附近總有地方可解膀胱之苦。但若要「辦大事」時，相信不少市民也會因為公廁環境惡劣，而不願多留一分鐘，寧願多走幾步，到鄰近商場享受一個既有空氣、亦有香熏的如廁經驗。不過民生無小事，要解決公廁衞生欠佳的現況，除了單靠培養民眾公德心，公廁徵費和向違反衞生措施的人罰款又可行嗎？

據中大香港亞太研究所本年3月的調查，在1,000名隨機挑選的成年受訪者中，六成人認為政府公廁臭氣熏天，另有74%和55%的人，分別指公廁無水沖廁和地面濕滑。除此之外，大多受訪者皆認為公廁衞生惡劣是由於使用者有欠公德心，故有77%受訪者認同向違反公廁衞生措施的人處以罰款。

公廁衛生難執法

雖然本港法規已有對違反公眾衞生，如亂拋垃圾、煙頭和隨地吐啖的人處以罰款，但若將規例延伸至公廁，恐怕亦非容易執行。在「舉證問題」上，在公廁裡有違公德的行徑，大多並非像亂拋煙頭般，有具體「物證」可予執法機構，作為檢控的證據。以一般男廁裡「地面濕滑」為例，其原因要麼是市民洗手後並未擦乾便離去，要麼就是民眾如廁時有心無力，或有力無心、欠缺準繩，惟「物證」卻只有地上仍未乾透的「水份」，這定會使檢控過程出現紛爭。再者，本港公廁數目之多，也會使「公廁辦」的人手不勝負荷，故不論是私隱還是執行上，當局皆難以監察市民如廁時的一舉一動，仔細觀察和追尋地上水份的來源，難言是個良策。

那麼公廁徵費又可行嗎？其實香港廁所協會早在2005年，已建議引入歐洲的收費廁所系統，即當使用者投入硬幣後，公廁裡的設施便會開始運作，並可由政府經營或私營承辦商經營，每次收費五元。觀乎歐洲的例子，雖然收費廁所無疑大減市民對公廁的需求和使用量，加上部分亦有長駐廁所的清潔工，衛生狀況大大提升。但同年的調查亦指出，廁所的衛生程度不但非是市民的首要考慮，而民眾對收費廁所的衛生保證亦有質疑。

毫無疑問，本港公廁衛生惡劣，大多都是人們有欠公德心所致，但當局除了增聘清潔工和增撥硬件資源，如抽氣扇和乾風機，餘下的負任則落到每一位如廁者身上。可是，一個地方的文明程度不單反映在教育程度，更可見於市民對待「公用品」的態度。縱然在中大的調查裡，還提出了不少改善公廁衞生的建議，如安裝電子提示系統提醒使用者沖廁、招募衞生大使推廣公廁衞生等，但只要民眾謹記「向前一小步，文明一大步」的含意，公廁的衛生問題也會迎刃而解。