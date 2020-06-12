【新冠肺炎】大數據給政府的防疫啟示

隨社交媒體盛行，網絡輿情成為現代政治不能忽視的重點之一。科技公司Wiser慧科訊業分析五個月來和疫情相關的帖文和留言，嘗試歸納出港人於抗疫期間的情緒變化，以及其對疫情的關注程度，當中分析、結果具參考之處，港府可借此檢討一路以來的不足之處，改善其抗疫部署。

慧科訊業繼2月再度發表疫情報告，是次研究偵測2020年1月1日至5月15日香港地區的網絡輿論，包括84萬篇疫情相關帖文（如Facebook、Instagram、YouTube、討論區、博客等）、逾2,445萬則網民留言及2.5億次網民互動，並藉大數據分析網民對疫情的關注程度，與其言論背後的各種情緒於疫情不同階段的佔比。

慧科大數據研究顧問黃潔慧（左）表示，憤怒情緒常見因為網民習慣使用社交平台抒發不快。

新冠肺炎突如其來，無疑殺社會上下一個措手不及，疫情既對市民生活造成莫大影響，當中其未知、不明確的一面更是教社會有感如臨大敵。慧科訊業按輿情計算出「疫情關注指數」，發現自1月20日起網絡對疫情的關注度大增，直至2月7日開始有所回落，其後3月8日至19日因疫情爆發第二波再度刺激輿情，但此後明顯慢慢冷落，可見當疫情肆虐初期，社會對疫情掌握未深，自然刺激網民對疫情的關注，甚至就此展開各類評論、甚至猜想。但隨時間過去，市民亦漸漸消化、適應疫情發展的情況及資訊，關注程度自然因而減少。

防疫失策 刺激輿情

輿情在疫情爆發初期最為熱烈，亦不得忽略其與政府的防疫部署的關係。在多項防疫措施中，有關「封關」的興情是最為強烈，有關的總帖文量高達74,817，是為十項防疫措施之首。基於對疫情的恐懼，疫情初期社會出現強烈要求「封關」的聲音，醫護界甚至因而發起罷工行動作「死諫」。不論從事前或事後看，徹底封關的做法明顯並非理想，市民就封關的政治情緒在一定程度上主導了輿情發展。但也不能忽略，政府實施邊境管制的效率低下，往往落後於疫情發展的速度，甚至與鄰近城市（如澳門）有着鮮明對比，加速輿情發酵。

同樣關鍵的，政府防疫工作未能照顧民生需要亦主導初期的輿情發展。報告大致將疫情指數發展分為四個階段，首兩階段（大概為1月至3月初）均為輿情最為強烈的時段，當中「口罩」被認為是主導此時的網絡討論、甚至較討論疫情更為熱烈，網絡上充斥有關買賣口罩的貼文，「兩盒，thx」般的留言更成為一時潮語，及後陸續有「良心」商人、市民成功張羅口罩、甚至自發生產口罩，網絡上亦一度出現有關致謝的貼文。

至於口罩為何演化成輿論焦點，政府同樣須就此多加反省。無疑，疫情突然來襲，坊間瘋搶抗疫物資，甚至出現口罩荒均是此料不及，但港府卻未能為恐慌的市民打下強心針，一直未能穩住口罩供應，甚至盲從固有程序招標購買口罩，結果市民大多只能「靠自己」張羅物資、「捱」貴口罩，人心自然惶惶。政府後來斥重資生產及派發可重用口罩，惟當時疫情大致受控，市面口罩供應回穩時，難怪市民對有關政府「派口罩」的輿論不算熱烈，當中近70%的輿情為負面評價，可見網民更關注有關可重用口罩的醜聞（如招標問題、口罩疑含有害物質等）。

助市民釋疑重要

縱觀上述，可見市民對現況及未來的不安，乃助長輿論的重要因素。如今疫情未了，未來仍有可能再度惡化，政府理應汲取教訓，謹記要於緊張突發的情況下穩住公眾情緒，避免市民陷入不必要的不安，這或許才是做好防疫工作的關鍵。事實上，過去政府也致力釋除公眾疑慮、提高防疫工作透明度，諸如衛生防護中心舉行例行記者會，持續向公眾更新有關疫情的資訊，亦相當受到正面回響，衞生防護中心傳染病處主任張竹君甚至成為最受網民歡迎官員／公職人員的首位，可見務實、不鋪張的公關工作，市民始終會看在眼內。