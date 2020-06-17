電動滑板車可以「再出發」嗎？

電動滑板車流行一時，不時在各區道路馳騁，但根據現行法例，這些「電動可移動工具」屬於「汽車」，如未獲發牌其實不能在路上使用。運輸及房屋局周一（15日）向立法會提交文件指，局方有意放寬規定，容許電動個人移動工具和電動單車，於單車徑網絡較完善的地區作短途代步用途。電動滑板車多年的尷尬地位，終於有望改變。

電動滑板車多年的尷尬地位，終於有望改變。（視覺中國）

限速、限重、限路線？

電動滑板車既不應當作汽車管理，但當作單車又過於危險，置於兩者之間，局方確實有其立例必要。正如政府在其文件中指出，包括「風火輪」在內的種種「電動可移動工具」雖目前仍符合「汽車」定義，但它們通常速度較慢、重量較輕，風險應較一般汽車為低；但同一時間，它們卻一般比單車更快，如欠適當控制又可能為路人帶來危險。因此局方建議可在單車徑網絡較完善的地區開放使用電動滑板車，以此作短途代步之用。而在行人路及馬路上，局方則建議禁止。

至於對電動滑板車具體有何限制，政府在文件中列多地例子，包括設滑板車技術規格、速度限制、可駕駛範圍，以及駕駛者年齡限制等。文件指出不少地區或城市均不容許在行人路、行車道上使用電動滑板車，以及大都規定年齡限制禁止16歲或更小年紀以下人士駕駛電動滑板車，而對該「電動可移動工具」的最高速度、重量等規會有明文規定。雖然法例細節尚待立法會審議，但考慮到本港路面狀況，相信本港值得跟隨上述規定。

本港居民要單靠單車徑「踩車」上班仍有困難。（資料圖片／路透社）

改善單車徑 滑板可上班

為了解各種安全要求的成效，運輸署計劃於2020年下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗，首先讓公眾在單車徑上使用電動滑板車。局方認為科學園屬單車熱點，將軍澳則為單車徑發展完善的新市鎮，因此選擇兩地作實地試驗。

至於日後電動滑板車能否通行全港，它們能否達到「短途代步」的目的，不止要視乎條例將對代步工具有何規管，亦須視乎本港單車徑能否配合電動滑板車的普及和發展。2008年政府曾提出興建貫通新界東西的「超級單車徑」，可惜提出逾十年後計劃仍未完成。而政府既視單車為休閒活動，亦受地區本身發展所限，橫跨東西的「超級單車徑」往往途經景點，而非直入商業地帶。本港居民要單靠單車徑「踩車」上班仍有困難，縱然政府未來開放使用電動滑板車，相信娛樂消閑作用仍大於代步。運輸及房屋局應加緊跟進「超級單車徑」落成進度，或協助本港市民利用電動滑板車進入市區，讓它們真正達到「短途代步」的作用。