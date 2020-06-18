英超球星為基層「成功爭取」　本地名人會否關懷弱勢？

新冠肺炎疫情席捲全球，重創各地經濟民生，即使先進國家亦不例外。英國組織「The Food Foundation」統計，當地大約500萬家庭在「封城」開始後面對過糧食不足的問題，超過20萬兒童因無法得到足夠食物而被迫捱餓。英超曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）近日力諫政府，扭轉食物券政策的立場，保障過百萬名兒童的溫飽。此舉足見其球星風範絕對不止於在球場上展現，在球場外亦能發揮影響力貢獻社會。反觀香港，多少體藝明星有同樣願景，關心市民尤其基層福祉？

英國政府自3月推出食物券計劃，向130萬名學童每星期提供價值15英鎊的食物券，以舒緩因疫情而出現的兒童飢餓問題。但英國政府過去堅持只會於學期中提供食物券，即至暑假就不會再向學童提供資助。拉舒福特過去一周不斷促請政府重新考慮於暑假不會提供食物券的決定，其中包括於Twitter向所有議員發表公開信。他的文章真擘誠懇，引來不少迴響，最終更演化成對保守黨的壓力，英國政府同意提供額外撥款，在為期六周的暑假繼續向合資格學童提供食物券。

英國首相約翰遜透露，他昨日致電拉舒福特。（路透社）

球場外的「巨星」

年僅22歲的拉舒福特為英超球會曼聯及英格蘭國家隊的前鋒球員，近年在球場的表現光芒四射，年紀輕輕就成為球壇炙手可熱的新星。但在其球星身分背後，「福仔」的背景並不風光，他出身自曼徹斯特維文索爾（Wythenshawe）一個低收入的黑人家庭，家中經濟由只獲最低工資的母親全職工作支撐，這或許與不少於疫情下掙孔的家庭無異。正如「福仔」自述，若非其母親、家庭、教練等人的無私，自己也許會是疫情下「統計數字」的一份子。

正因「福仔」親身體會過貧苦出身的滋味，方能動之以情。正如「福仔」文中所道：「我的故事其實相當平凡，母親全職工作、拿着最低工資的薪水，只是為了確保我們每日可享用一頓不錯的晚餐，然而這卻是不足夠的，無論我的母親如何努力，整個系統始終非為如我們這般的家庭邁向成功而設」；「在疫情下，人民正處於危機邊緣；你能明白一個成年男人要說出如『我搞唔掂』、『我養唔掂我家人』般的說話需要多少勇氣嗎？但無論男人、女人、照顧者，都在高呼求助，卻無人在聽」。

今年本為歐國盃舉行的日子，「福仔」指出在此本為普天同慶的日子，現實中卻有超過兩倍溫布頓球場可以容納兒童正因疫情需被迫「斷食」，質問這近20萬的兒童在捱餓下還能否分享國家的榮耀。或許關鍵正如「福仔」一語道破：「撇開政治不說，難道我們不能一致認同不應有任何一名小孩須捱着餓入睡嗎？」

「福仔」一文引起廣泛共鳴，於其逾270萬的Twitter追隨者中瘋傳，並對政府造成無形的壓力。「福仔」在某一Twitter帖文呼籲民眾「若在某天早上你醒來打開水喉，請想想你的父母曾經試過在疫情下被關閉水源」，惟政府內閣成員、就業及退休保障大臣高翠玲（Thérèse Coffey）卻在Twitter嘲諷地回應「但其實水源並不會被截斷」，結果引來網民猛烈抨擊。保守黨內亦有不少議員不希望與這位足球明星，以至整個兒童飢餓議題為敵，陸續要求首相約翰遜「收回成命」。

除此之外，「福仔」其實一直積極支持食物慈善組織「FareShare」的工作，最近更宣布與組織籌得超過2,000萬英鎊以提供食物予有需要的兒童，遠超過原來10萬英鎊的目標，可見「福仔」在關注兒童飢餓議題上並非紙上談兵。但相較參與慈善，最可貴的是「福仔」能利用一己的影響力，為社會公義發聲，要求政府改善施政失誤。

網民叫拉舒福特去做首相。（網上截圖）

香港名人會否「跟機」？

反觀香港，同樣追隨者眾的體藝明星又有否發揮其影響力，在疫情下為社會作更多貢獻？許冠傑、郭富城及古天樂等的名人早前積極為其業界受影響的人士出資出力，實在教人欣賞。但在他們以外，多少已經「上岸」的香港人願意取之社會，用之社會？香港的貧富懸殊問題嚴峻，社會保障政策不足，大量基層家庭的苦況不獲正視。名人享有社會地位與影響力，實應不忘周遭他者的需要。

如今疫情打擊本港經濟，最新失業率已達5.9%，政府卻仍拒絕設失業援助金為民紓困。諸如「福仔」於其公開信中，亦敢於指出在疫情影響下，單靠英國「Universal Credit 」（類似本港綜援）明顯有所不足。本港諸位具影響力的名人，又會否針對政府的頑固作出「提醒」呢？