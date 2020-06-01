【新冠肺炎】失業人士需要的是「失業救濟」

新冠肺炎打擊本港經濟，本港最新失業率達5.2%創出十年新高，成為區內主要經濟體中失業率最高地方。政府對民間設立「失業緩助金」的呼聲回應似有還無，勞工及福利局局長羅致光亦只表示，會通過綜緩提供限時性的失業支援計劃，將健全人士申請時的資產限額調高一倍，但從結果看來，政府在綜援之下的「失業緩助計劃」卻幫助有限。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率創十年新高。（資料圖片）

局長美言難敵社會觀感

現有綜援計劃難以支援失業人士，部分源於申請人士不願被社會及親友標籤。縱然羅致光強調希望社會不要歧視，但關注綜援低收入聯盟月中訪問了130個失業家庭，調查發現87%受訪者希望申請失業救濟金而非綜援，近七成表明不願申請綜援，36%人不願被遭到標籤。領取綜援有如「蝕米大蟲」的社會偏見，並非局長美言幾句便能打破。

以綜援形式發放失業援助，因疫情影響的夾心階層可謂最受困擾。他們的收入來源因疫情而大受打擊，但計及過去工作多年的儲蓄、保險，卻不難超過提升一倍後的資產上限（以四人家庭計算為176,000元）。嶺南大學社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初便向傳媒指出，本港2至4月期間失業人數上升4萬，但僅有3500人申領失業綜援，保障人數已遠低於其他已發展國家。

綜援作為長期的生活保障措施，市民若只因疫情失業，心理上始終難以接受自己須領取以往屬貧窮補助的「綜援」。政府在提高資產上限同時，亦不能不照顧市民心情。綜援的「失業援助計劃」既屬短期措施，資產上限亦僅限於6月1日至11月30日間得以放寛，政府應更貼合市民需要，在現有綜援之外為今次疫情設專門機制，如以短期援助金形式發出審批較為寛鬆的生活補貼。

受新冠肺炎疫情影響，香港的失業率在過去數月一直攀升，不少打工仔為減薪、縮減工時或裁員等擔憂。（資料圖片）

長期飯票不如及時支援

本港房租昂貴，生活負擔沉重，縱然市民「有幸」得到政府援助，身為租客交租時候還要扭盡六壬。不止現時失業援助的申領資格過於嚴謹，未能幫助大部分的失業人士，本港綜援戶每月可取得的租金津貼，其限額更甚為「離地」。現時合資格的四人家庭租金津貼上限為5,275元，要以此價錢繼續租住四人單位，可謂是不可能的任務。

失業人士需要政府支援，但同時不希望改變現有人生或理財計劃，比起政府派發「長期飯票」，不少失業人士更需要得到政府的短期支援，藉此維持生活，也不致打亂日後計劃。因疫情而失業的勞工往往有一定謀生能力、工作經驗，這預期短暫的難關也使他們不願即時改變現有生活。調查便指出分別有65.4%及76.2%受訪者不願因為「追上」綜援要求而搬離租住單位，甚至停供現有保險，而逾半受訪者亦預期只申領半年至一年資助。

失業人士需要一場及時雨，但政府在綜援計劃下另設短期援助，無異於緣木求魚。綜援計劃本來屬於長期支援，資產上限訂得嚴緊有其道理。然而疫症侵襲可謂特例，政府援助仍須顧及到失業人士一時之間的住屋需要，至少應考慮到庫房開支為租金津貼短暫加碼，也應該在審批條件中，暫時將一般儲蓄、現供保險、投資的限制有限度鬆綁。政府應對突發事件需要靈活變通，應對市民所需。「失業救濟金」不只是改一改名的綜援計劃，而是應以較為鬆寛的準則，時限較短但能滿足市民基本生活的金額，幫助市民渡過短暫難關。