據《香港01》引述資深建制派人士的消息，中央政府正研究在大嶼山以南、原屬珠海市的桂山島填海，再借讓給港府興建房屋，以解決本港積存已久的土地問題。然而，桂山島不但距離本港的商業中心甚遠，其地勢亦難以符合城市化需要的環境條件，故難以成為另一個理想宜居的新市鎮。

據悉，國務院副總理韓正在兩會提及本港的深層次問題後，中央政府正研究新一輪挺港政策。有資深建制派人士透露，北京有意在珠海水域的桂山島附近大幅填海，再租借給特區政府建屋，疏導樓市的壓力。該消息人士估計，雖然中央目前未有定案，但相信會待國安法塵埃落定後才正式公布。

桂山島雖然位於香港水域以外，但其實跟香港近在咫尺，與大嶼山僅相距約3海里，坐快艇20分鐘內可達。（新民黨提供圖片）

位置先天不適合

本港存在房屋短缺乃是無容置疑，但發展桂山島充其量只能緩解覓地之難，而計劃的總體成效還須端視其他配套。早在90年代初，桂山島曾與外伶仃島齊名，同為港人趕乘「洗頭艇」尋樂作樂的「性地」，但隨着赤臘角機場落成和內地的「掃黃」行動，近年該島已轉型為旅遊、消閒之地。不過即使該島已有經濟活動的足跡，亦不代表可輕易轉化成港人日常生活的空間。

由於桂山島距離大嶼山以南約4.8公里，位置遠離中環及尖沙咀等核心商業區，而鄰近只有東涌和機場，可提供數量和種類不多的職位，故要吸引市民遷入桂山島，除了另建中心商業區，亦只有縮短交通距離，才能扭轉桂山島的地理劣勢。縱然早在傳聞傳出前，已有政黨提出過類似倡議，並估算該島來往香港核心商業區，只須30分鐘至45分鐘高速船程，但高速船程的收費昂貴、且班次比巴士更要疏落得多，難以符合在職人士對居住地點的要求。

再者，內地亦有研究指出，桂山島的空間形態存有「先天不足」，導致島上的居民陸續放棄原有的生活遷至珠海。據吉林大學的姚力豪和西安建築科技大學的高斯如所描述，「桂山全島以山地為主，山峰多石，可建設用地少且高差較大，受到地形與傳統聚居形態的影響⋯⋯房屋只能依山坡而建⋯⋯對居民生產生活帶來諸多不便⋯⋯表現出小島人居環境宜居性差⋯⋯」儘管上述的地理局限，部分可靠填海來增加可用的土地面積，但水資源和地形對居民的活動限制，未必可藉現今的技術解決。

按新民黨在2018年的倡議估計，若以桂山島作為填海工程基礎，可為香港帶來約2,000公頃土地供應，並供50萬人居住，其人口規模可比屯門或將軍澳。可是，由於桂山島的位置偏遠，鄰近亦無大型商業中心，可作為居民經濟活動的據點，故只能視作「頭痛醫痛、腳痛醫痛」的方案，即能解決房屋不足，但亦會同時衍生其他交通、就業等問題，未必可滿足港人現有的生活模式和活動範圍。但既然遠水不救近火，當局又何不先發展新界的棕地和農地，捨難取易？