李鵬飛的Good old days只能供人緬懷？

自由黨創黨主席、前行政及立法局議員李鵬飛上周五（5月15日）逝世，終年80歲。自由黨榮譽主席劉健儀形容，李鵬飛象徵美好的舊日（Good old days）。

李鵬飛早年獲英殖政府委任公職，後於1993年創立自由黨。當年的自由黨包括了唐英年、夏佳理等商人及專業人士，與曾鈺成創辦的民建聯、李柱銘作首任主席的民主黨可謂三足鼎立。李鵬飛、曾鈺成及李柱銘均曾有「執政夢」，期望可帶領政黨輪流執政。

昔日組黨者的抱負

「執政夢」至今仍然是夢，李鵬飛早已退出政黨，自由黨也離執政甚遠。民建聯雖是建制第一大黨，民主黨也算是民主派的龍頭，但兩者不但實際上沒有執政，議員的論政能力也不甚了了。昔日組黨的從政者即使不是高瞻遠矚，也算得上雄心壯志，有意實踐抱負，如今參選的多少人能稱得上如此？

過去不是只供緬懷，褪色的香港便應重新上色。我們多次直言，香港應發展政黨政治。一方面政府應因時制宜，檢討行政主導原則、政黨的管治角色甚至行政會議的組成等，推動政黨政治的發展；另一方面有志從政的香港人，也應該認清從政之道及香港獨特的政治格局，而非徒靠口號或蛇齋餅粽。

昔日從政者的視野

李鵬飛為人津津樂道的其中一事，乃其作為港督委任的非官守立法局議員，於1995年參加立法局選舉新界東北直選當選。其亦打開自由黨的直選之門，田北俊和周梁淑怡2004年亦分別參加新界東和新界西直選。

自由黨雖然被認為是親工商界的政黨，甚至被稱為「富貴黨」，但李鵬飛顯然明白從政者不能目光狹隘，要直面全港選民。他不但沒有參加功能組別選舉，近年自由黨為了商界及僱主利益，與社會大眾的福祉愈走愈遠時，李鵬飛更出言指斥。包括張宇人2010年建議將最低工資水平訂為20元以下，被批評為「廿蚊張」時，其時早已退出自由黨的李鵬飛仍直批破壞自由黨形象，更謂「當日不創黨好過創黨」。

在功能組別，從政者只要討好小撮階層或行業利益，便有望擠身議會；在比例代表制下，參加直選的也不用取得跨光譜支持，幾萬票便足以當選。如此作風或可贏得議席，但是否合格的從政者？能否推動香港發展？抑或令從政一事變得如泥漿摔角？

昔日跨光譜的胸襟

回望過去，最叫人扼腕不已的，莫過於昔日從政者的胸襟。李鵬飛雖然是建制派，甚至曾被稱為「擁董派」，但對於民主派，他可謂相當尊重，例如與李柱銘交情不錯。其2002年嫁女，時任民主黨主席李柱銘也有到賀；李鵬飛亦曾公開建議時任特首董建華，應與民主派會晤，而不是敵視之。

近年的「飛哥」當然愈來愈近民主派，對政府批評不斷，但其實早在十多年前，他已經稱許民主黨大有發展空間，甚至建議泛民推舉李柱銘、余若薇等參選特首。

愈走愈遠，當然不是單方面的事。正如2004年民主派舉行普選方案公投，李鵬飛已提醒他們方向錯誤，只會與中央關係愈來愈差，後來的民主派又是否有足夠的政治智慧，務實地為香港爭取更多利益？曾鈺成近年也一再提醒，左右兩邊的政黨不要弄得你死我活，可以合作的話盡量合作。香港經歷反修例風波，如今還有多少政客願意尋求合作，而不是各說各話，各走各路？

所謂的Good old days令人緬懷，但難道今日香港從政者就不能再有抱負、視野及胸襟嗎？沒有人須作宿命論者，未來還是掌握在今人之手。