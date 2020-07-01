以色列揚言吞併西岸　巴勒斯坦人還剩多少生存空間？

美國總統特朗普於1月提出中東和平大計後，以色列總理內塔尼亞胡和藍白黨領袖甘茨不但對偏坦的提案大感滿意，且計劃於7月1日開始掠奪和吞併約旦河谷和西岸的土地。縱然甘茨近日在國際社會軟弱的聲討下，已表明「七一」的死線既「非神聖」亦不緊迫，但從過去半世紀以色列政府善用「地面證據」溫水煮蛙，執行殖民政策的先例可見，7月1日也是巴勒斯坦人須在日曆上再次記下的「國恥日」。

特朗普已成為巴勒斯坦人的眾矢之的。（路透社）

過去數周，國際社會對以色列的反對聲音不斷升溫，包括巴勒斯坦領導層、聯合國、歐盟及一眾正與以色列關係正常化的阿拉伯國家，全都在7月1日的死線臨近前，齊聲譴責任何欲意吞併巴勒斯坦土地的行為。據以色列傳媒引述，有藍白黨領袖暨輪任總統甘茨會見美國特使Avi Berkowitz時表示，「應對冠狀病毒及其對社會經濟和健康的影響，是目前當務之急」⋯⋯故對巴勒斯坦的殖民大計既「非神聖」亦不緊迫。

相較內塔尼亞胡過去戰狼式言論，甘茨雖然在國際社會聲討下已放軟姿態，但殖民工程乃是溫水煮蛙的過程，實非一蹴而就。自以色列於1948年立國後，其擴張政策不但成功將巴勒斯坦分割和圍堵，更在他人的土地上興建數百個非法定居點和軍事檢查站，務求其阿拉伯人鄰居趕盡殺絕。儘管當下巴勒斯坦餘下的領土常被描述為「瑞士奶酪」，但這張地圖在7月1日過後定必會愈縮愈小。

據1月下旬特朗普提出的「世紀交易」概念圖，以色列將會吞併西岸的大部分地區，並只讓巴勒斯坦保留下原有的一成半土地。而據另一非政府組織估算，以色列將會奪取約旦河谷約1,236平方公里的土地，比特朗普概念圖中的964平方公里還要大。除此之外，以色列還欲借特朗普的背書，將1967年第三次中東戰爭強搶得來的土地合法化，包括將耶路撒冷定性為「以色列不可分割的首都」，並在該處設立「安全屏障」，以及將非法定居點已被列作「飛地社區」。

以色列製造「既定事實」

以色列急着在疫情期間對外擴張，不僅是忌諱美國民主黨總統參選人拜登將推翻特朗普的政策，更有將巴勒斯坦人從世界隔絕的盤算。首先，由於約旦是西岸唯一的國際邊界，如果以色列吞併約旦河谷，這變相將使整個西岸被以色列完全包圍，成為非地。其次，約旦河谷作為以色列殖民者和巴勒斯坦農民的水源，吞併工程也意味着當局可切斷後者的供水，迫使其在政治上屈服。最後，在正式吞併後任何建築工程都會被視作「內政」，這不但使當局可用行政手段，阻止巴人定居生活，更可為加快為國民開壟非法定居點，製造更多「地面證據」，確保他日再有談判時可兌換成籌碼。

巴勒斯坦人當今的處境，遠比上世紀南非的種族隔離時期更為嚴峻。即使聯合國憲章早已禁止吞併和占領別國領土的行為，但觀乎逾半世紀以來以色列與阿拉伯國家數場混戰，以及巴勒斯坦人不斷起義可見，歷史上的「猶太人問題」不但難以依靠拳頭和鮮血解決，更可能激起一次又一次暴力反彈。