【港區國安法】條文見未成熟處　考驗港府落實

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（「港區國安法」）周二（6月30日）晚上11時由香港特區政府刊憲及公布實施，6章共66項條文涵蓋4類罪行、訂明相關機構的權責等。縱然「港區國安法」已列明罪行元素等，但仍有含糊或未成熟處，考驗主要負責落實的香港政府。

在第三章，「港區國安法」訂明分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全四類罪行。例如第22條，若旨在顛覆國家政權，而嚴重干擾或阻撓香港特區政權機關依法履行職能，可構成顛覆國家政權罪，社會自然會問，立法會「拉布」等行為會否也墮罪網？又如第24條恐怖活動罪，其中一個罪行元素為脅迫特區政府或威嚇公眾以圖實現政治主張，那麼例如2014年般以「真普選」為訴求的堵路，會否也構成犯罪？

在第五章，法例訂明中央人民政府駐香港機構的權責，例如第54條訂明，駐香港特別行政區維護國家安全公署（國安公署）可管理在香港的境外非政府組織和新聞機構，「管理」所指為何？

香港的普通法制與內地的社會主義法制大相逕庭，加上國家安全法的草擬本來就複雜，這次中央替香港立法的挑戰是可想而知的巨大，當中有含糊未清之處，也不出奇，更重要的還看如何互相理解及後續執行。中央官員翌日在記者會上回應提問，也是促進理解的工作之一，雖然港澳辦副主任張曉明的部份答覆，例如以831太子站事件講解勾結罪的「引發憎恨」，或許會令人覺得更難掌握。

講解以至執行「港區國安法」的更重要責任，其實落在香港特區政府身上。除了法例訂明的三種情況，香港特區是落實「港區國安法」的主體，由特首領導的維護國家安全委員會（國安委）更是重中之中，負責規劃工作、制定政策等。尤其是根據第43條，警方等執法部門在調查嚴重犯罪案件時可採取的措施，由行政長官會同國安委制定細則，並由國安委監督，他們在拿捏分寸時，能否平衡維護國安的需要及香港保障人權的核心價值，必然成為「港區國安法」落實成效的關鍵。