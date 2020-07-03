港企簽署減塑承諾　香港政府要有角色

屈臣氏集團周四（2日）宣布成為首間簽署《全球減塑承諾》（New Plastics Economy Global Commitment）的保健及美容零售商，表示集團將積極減少產生塑膠廢料，同時目標於2030年前全面淘汰PVC。而在再生塑膠供應充足的情況下，會於2025年前至少使用20%再生物料作塑膠產品包裝。

《承諾》包括三方面行動，例如停止使用有問題或非必要的塑膠包裝，以可重用包裝物料取代即棄包裝，以及大幅再用或循環再造已生產塑膠製品等。（《塑膠真相》劇照）

《全球減塑承諾》

2018年，艾倫麥克阿瑟基金會聯同聯合國環境署（UNEP）發表《全球減塑承諾》，旨在推動塑料循環經濟，減少全球的塑膠浪費及污染。《承諾》包括三方面行動，例如停止使用有問題或非必要的塑膠包裝，以可重用包裝物料取代即棄包裝，以及大幅再用或循環再造已生產塑膠製品等。

《承諾》自發表以來全球已有多家企業、組織或政府簽署，當中較為港人熟悉的包括蘋果、可口可樂、高露潔、雀巢，以及H&M等。本港即棄塑料製造商眾多，但對比這些跨國巨企，目前簽署《承諾》的本港企業仍屬少數。環保作為全球共同議題，影響人類未來生活，除了依靠企業自律，環境局如何為業界提供誘因，鼓勵企業減少製造塑膠亦相當重要。

企業會否簽署《全球減塑承諾》屬於商業決定，但本港甚少企業參與環保計劃，政府仍有責任審視是否現時政策或營商環境所致。（資料圖片）

加強回收 源頭減廢

近年的都市固體廢物中，塑膠廢物約佔兩成，塑膠容器（如膠樽）則約佔塑膠廢物的一成左右。而塑膠廢物比重按年增長，2018年製造的595萬公噸的廢物近七成被直接送往堆填，政府更應從徵費與回收雙管齊下，紓緩本港堆填負擔。

自2017年起政府便就塑膠產品容器的「生產者責任計劃」展開顧問研究。可惜研究多年，原意實行污者自付的「生產者責任制」始終只聞樓梯響，生產者繼續透過製造塑膠從中獲利，但處理塑膠廢物的費用與其環境成本卻由社會共同承擔。隨着立法會會期將盡，六月時垃圾徵費草案「難產」，更是對本港源頭減廢的一大打擊。環境局未來應以源頭減廢為目標，研究將生產者責任制及垃圾徵費重新提上議程推動立法。

企業如要依據承諾使用可重用包裝，或循環再造已生產的塑膠製品，在本地而言仍有一定困難。（資料圖片／鄭子峰攝）

企業會否簽署《全球減塑承諾》屬於商業決定，但本港甚少企業參與環保計劃，政府仍有責任審視是否現時政策或營商環境所致。本港塑膠回收率低，2018年更低見7%，企業如要依據承諾使用可重用包裝，或循環再造已生產的塑膠製品，在本地而言仍有一定困難。環境局尚可從本地回收業界入手，如以補貼提高塑膠回收利潤等，由此支持環保業界回收塑膠，為本港營造對環境友善的營商環境。