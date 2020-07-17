【新冠肺炎】長者成高危　茶樓應設限？

本地新冠肺炎診確數字持續上升，第三波爆發有逾三成患者為65歲或以上長者，其中更涉及安老院的群組傳播。長者對新冠肺炎的抵禦力普遍較弱，藥物副作用影響較大之餘，疫症初期亦有研究指患者年紀愈大、死亡率愈高，亦較年青人更容易惡化成重症患者。一旦疫症在長者之間傳播，後果更令人擔憂。

今日新增56宗確診及初步確診個案，張竹君呼籲，長者避免外出飲茶及買餸。（高仲明攝）

茶樓早市應設限？

疫症在社區蔓延，長者感染個案增加，社區上不少高危地點都與長者生活有關。其中深水埗北河街街市商販及前往買餸的市民染疫，而多間茶樓酒家亦與確診個案有關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在周三（15日）的記者會上，表示明白到長者平日大都外出買餸、飲茶，但都希望長者們可在未來一至兩周盡量留在家中。

長者成為疫情高危群體，政府如何降低長者染病風險，也是避免醫療系統超出負苛的重要關鍵。不少長者退休之後，家人既要上班，子女甚或已分開居住，出外飲茶、與茶友聊天，也因此成為長者們每日的生活樂趣。但在疫情之下，長者之間同共聚餐，始終有一定傳播風險。政府可以研究從長者生活習慣入手，為茶樓早市等長者常去活動設特別防疫限制，例如更嚴格限制每枱人數，或拉遠每枱距離，避免茶樓誤成疫症溫床。

疫情期間可能並非每位長者都能明白防疫措施重要，部分年紀較大人士不時將口罩拉低，甚或三五成群依舊在公園、商場聚集消遺。雖然動用「限聚令」便能驅散人群，但每每執法，難言是「防疫」初心所願。故此，長者家人的關心在這時刻也顯得特別重要，家人可以為長者預先買餸，或在長者留家期間多與他們聊天，照顧他們日常的社交、生活所需。誠如張竹君醫生指出，如親人留意到長者身體出現病徵，也可以盡早帶同長者求醫。雖然親人如何關心長者看似微不足道，但也的確能幫助社會抗疫。

政府可以研究從長者生活習慣入手，為茶樓早市等長者常去活動設特別防疫限制。（資料圖片）

長者高危 重點檢測

除了茶樓、街市等等的日常消遺，不少長者都因為年紀而有不同病痛，可能需要經常出入醫院。在長者走入醫院之前，局方也應盡可能為長者進行病毒篩查。如中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，近日社區存在多名隱患者，近三成個案均未有出現病徵。在長者及長期病患者入院前先接受病毒檢測，一方面可避免隱形患者傳染到醫院內的其他病人，一方面也能保障長者及早得到診治。政府增加每日檢測量的同時，也可研究重點為長者等高危人士進行檢測，減少疫情影響。