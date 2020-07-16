【新冠肺炎】黃大仙疫情嚴重　政府應有周全對策

本港疫情爆發第三波，連日來確診個案暴增，其中黃大仙區的疫情更是最為嚴峻，有居民擔心不幸於區內染疫，減少原區活動，甚至因而搶購區內日用品、遠赴鄰區購物等，可見社區已現防疫恐慌。政府除了須加緊於社區抗疫，亦須就社區爆發隨時升級做好部署，務求盡早控疫以釋除居民、甚至公眾的恐慌。

過去一周疫情反撲，每日本地新增的確診個案數以十計，爆發情況更教過去來得更廣、更複雜，食肆、老人院、學校、甚至醫院均先後錄得感染個案，而不少個案仍未能確定感染源頭，社區爆發情況日益嚴重。

觀乎近日情況，黃大仙的疫情可謂「冠絕」全港，過去14天共錄得193宗個案，遠多於次位油尖旺的53宗。黃大仙區內以慈雲山情況最為嚴峻，區內最少70居民確診，當中慈正邨亦是民居確診個案的重災區，另外區內食肆、街市及安老院等亦見群組爆發。而且區內的確診病患亦多為長者，長者本為容易染疫的群體，而黃大仙區人口密集，更居住了不少老年人口，2018年55歲至64歲與65歲或以上的人口分別佔全區17%及18.3%，可料社區傳播鏈不截，其爆發規模難以想像。

第三波疫情，慈雲山多人確診。（張浩維攝）

黃大仙疫情嚴重，居民出現恐慌並不意外。據黃大仙區議會副主席黃逸旭表示，有居民已不敢光顧區內街市、食肆，改以跨區買餸、跨區飲茶。加上政府近日收緊限聚令、食肆的防疫措施，區內不少居民搶購糧食、日用品以減少外出，留家避疫。據有報兗所指，慈雲山慈正邨附近超市甚至出現「掃貨潮」，如杯麵、麵包及蛋糕等乾糧早被搶光，更有該區超市因而突然實施限購措施，將配額出售如白米、雞蛋、罐頭、衞生卷紙、廚房紙、盒裝紙巾等多樣食物及日用品，每位顧客只能限購兩件。

控疫工作須更謹慎、周全

社區爆發愈見嚴重，政府控疫效率欠佳固然為原因，黃大仙居民感到驚惶失措不無道理，但如恐慌持續，居民不惜跨區活動避疫，更有機會加劇跨區傳播的情況。要堵截傳播，盡早找出社區所有病源與及其傳播路徑至關重要。然而，衛生署至今仍未有打算進行全區檢疫，只會優先向風險較高的大廈（如已錄得確診個案）派發樣本樽檢測。但即便如此，衛生署派樽的效率亦相當欠奉，如慈正邨正遠樓早於本月8日有居民確診，惟直至11日才有署方職員派樽檢測。

疫情變化迅速，政府必須提升檢測效率，方能有望及時控疫。誠然，政府的檢測能力有限，每日檢測量直至近日才達到專家所倡議的7,500個，而且住宅大廈每棟動輒居民過千，在有限資源下要作出取捨非無道理。在目前情況下，政府或可考慮再修訂檢測優次，優先為區內感染風險較高的長者進行檢測，但長遠仍須可擴大檢測能力為重點，務求能盡快全面擴大全區檢測的規模。

檢測工作始終難以追上疫情變化，居民減少社交活動有其必要。政府目前主要以呼籲方式鼓勵市民留家避疫，但同時亦宜盡量釋除居民的恐慌，例如應與主要零售商確保區內日用品的供應、加緊消毒公營街市等。萬一當區爆發持續惡化，政府亦須及早思考對策，例如在疫情加劇時逐漸針對該區進行更嚴格的社交限制措施，諸如完全禁止當區食肆堂食服務、甚至須考慮限制長者、甚至一般市民的出行，絕對不能「臨急抱佛腳」，讓社區爆發變得一發不可收拾。