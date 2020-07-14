【新冠肺炎】疫情變嚴峻　上班宜彈性安排

新冠肺炎疫情再度在本港肆虐，政府周一（13日）推出多項防疫措施，包括食肆晚飯時段不准堂食，遊戲機中心及健康室等場所需暫時關閉等。雖然衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容本港疫情比3月嚴峻，但特首林鄭月娥表示不打算大幅度實施公務員在家工作，公務員事務局局長所發通告亦只表示讓公務員彈性上班與外出用膳，具體的「在家工作」措施欠奉。

政府在今年1月底至4月底安排非提供緊急和必須公共服務的政府人員在家工作。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

病毒變強 反應變弱？

第三波疫情爆發，本港連續多日錄得雙位數字的確診個案增長。甚至在新一輪的感染個案中，港大醫學院院長梁卓偉更指病毒已經變種，傳播率比疫情初期高出三成，也是本港自疫症爆發以來首次面對持續、大型的本地爆發。但對比疫症初期，不止市民防疫意識漸見鬆懈之餘，政府亦不再明令公務員在家工作，防疫措施與疫情發展的明顯落差，令不少市民感到擔憂。

目前不少公司雖然可以遙距工作，亦有3月累積的經驗，但企業最終決定，可能參考政府取態。政府作為全港最大僱主，聘用近16萬人，政府於在家工作的議題上亦理應更加積極，在維持經濟與員工健康之間取得平衡。

病毒傳播率變高，源頭不明的感染個案增加，在社區活動的風險比以往增加。世界衛生組織亦已在早前警告，病毒將可能長期存在，而外地亦有病毒再次爆發的情況出現。政府除了允許員工彈性上班，也應容許可以在家工作的職位盡可能留在家中，就本港未來可能多變的疫情事先制定彈性工作模式，並鼓勵本港其他僱主跟隨。例如帶頭與員工協調分批上班，或與員工協商可行的在家工作安排等，再依據疫情控制上班人數。

就本港未來可能多變的疫情事先制定彈性工作模式，並鼓勵本港其他僱主跟隨。（資料圖片）

企業應負社會責任

隨疫情漸不明朗，不少企業或已推行在家工作，或開始分批上班。但本港仍不少企業因行業因其營運模式所限，例如餐飲、零售業等便難以在家工作。考慮到上下班時段的繁忙人流，以及社區可能出現大規模感染的風險，有能力推行「在家工作」的行業，仍致力減少上班繁忙時段人流，以此保障員工健康，也避免疫症加劇導致醫療系統無法負苛。

對抗疫症，有賴社會共同努力。「在家工作」有賴政府帶頭做好，企業是否配合也至關重要。可以在家工作的企業，應在疫情之下擔當起社會責任，為無法在家工作的行業著想，也應體諒員工對疫症的種種擔憂，在可行情況下盡量安排員工在家工作。