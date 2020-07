難以否定的中國式治理

近日,哈佛大學甘迺迪政府學院阿什民主治理與創新中心(Ash Center for Democratic Governance and Innovation)發布了一份長期研究報告《理解中國共產黨韌性:中國民意長期調查》(Understanding CCP Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time)。報告由三名哈佛大學的中國研究專家撰寫,研究方法是透過於2003年至2016年間對超過3萬名中國不同地方的城鄉居民進行了八次調查,了解中國人民對政府的滿意程度。報告其中一個吸引眼球的亮點是,中國政府在過去十餘年間的支持度持續爬升,2016年滿意度更高達93%,令研究者不得不承認西方政治學以往對於中共「極權統治」的一些假設,無法解釋當下情況。