立法會全面異化　回歸理性為必需

今屆立法會本周舉行最後一次會議，意味又一屆議會即將結束。短短四年，本來已劍拔弩張的議事堂，進一步惡化成全面鬥爭的戰場。政治鬥爭先於實務議政，議事堂異化至此實屬可悲。但隨議會、甚至整個社會走往偏鋒，願意不靠攏極端，無懼民粹壓力，敢於為民生要事發聲、務實議政的聲音，我們未來仍能看見嗎？

今屆立法會會期正式完結，議會以遺憾告終，今個年度（截上周）僅完成17項法案，除了多達12項法案須待最後一次大會處理，4條民生法案（包括一手樓空置稅、規管電子煙、專營的士及垃圾徵費）更未能在會期結束前完成而「胎死腹中」。泛民於周四會議上多次點算法定人數，希望促成流會，但部分建制派亦不見得有心議政，甚至毅然走出議事廳。立法會最後一次會議於周五（17日）晚續會。

本屆立法會議政事宜大受耽誤，全因議會亂局日漸惡化、甚至徹底淪為政治鬥爭的舞台，議會鬥爭越演越烈所致。甫於今屆立法會起步已觸發「DQ風波」，部分議員宣誓擅改誓詞、甚至期間展示「HONG KONG IS NOT CHINA」（香港不是中國）的標語，最終在全國人大常委會主動釋法下，多名非建制派議員被法庭裁定宣誓無效。其後由於高鐵一地兩檢、議事規則修訂等燙手山芋，再次加劇行政立法關係的破裂。

去年逃犯條例修訂先引致法案委員會「鬧雙胞胎」的風波，更是導致反修例運動的出現，立法會更首次被示威者衝擊破壞，須經三個月的搶修方能繼續運作，此時議會已徹底被政治鬥爭、對立的氣氛所籠罩，泛民決心全力反對敏感議題，建制亦不惜以更激烈手段對抗。諸如早前發生的內會風波，內會就正副主席舉行高達17次、長達28小時的會議，當中泛民建制更不乏肢體衝突，整場風波最終在爭議聲不斷下告終，而結果除了犧牲不少民生法案，更是換來議會徹底異化成政治鬥爭戰場。

攬炒與制亂之外的可能

回想四年之前，立法會泛民建制對立縱是分明，但兩者之間尚有議政餘地，諸如政府財政預算案再不理想，立法會也因以大局為重通過撥款，而不會因政治因素犧牲市民福祉。然而立法會換屆在即，泛民陣營高呼「攬炒」、「抗爭」，希望藉取得35席以上的議席，以全面否決財政預算案，務求與港府同歸於盡。然而「攬炒」的不僅是社會上下的福祉，更是整個立法制度，惟泛民初選中「抗爭派」大勝，似乎意味「攬炒」支持者眾。但無論如何，政治人物參選立會只求阻礙議政立法，而非代表普羅市民發聲，本屬可悲，更不用說意識形態取代議事、政綱質素成為參選人的最大賣點，立法會淪落至此更是教人婉惜。

「抗爭派」的全速攬炒，建制派的全力制亂，黃、藍兩營均漸見極端、激進，在政治鬥爭下更是以你死我活、至死方休為宗旨，務實理性的聲音似乎不復存在，社會撕裂似乎只會不斷惡化下去。幸而，開明理性的聲音似乎未絕。諸如現屆立法會議員、實政圓桌的田北辰執意在中間路線走下去，縱使清楚此兩邊均不討好的立場將不利選情，但仍決心不會因選票而走向偏鋒。田北辰直言有心理準備面對敗選，但始終堅持務實理性的立場，縱使認同止暴制亂的綱領，亦不認為要製造仇恨。

在極端之間的拉扯，中間路線似乎提供另一種可能，讓我們思考該如何於亂世下自處。在攬炒與制亂之外，回歸理性才是社會真正所需。