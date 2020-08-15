【新冠肺炎】藥房疫下結業潮　政府需汲取教訓

新冠肺炎第三波疫情肆虐，自由行旅客大為減少，過去長期受惠於旅客需求的本地藥房首當其衝。旺角一帶陸續出現「吉舖」，西洋菜街及波鞋街吉舖分別約12間及4間，部份前身為時裝店、藥房及連銷藥妝店。而過去受水貨客問題困擾的上水亦人流漸稀，吉舖湧現。疫症之後會是藥房浴火重生，抑或過去傾斜的旅遊政策能得以改正，視乎政府如何應對。

多間店舖已貼上「租約期滿清貨減價」，有藥房在門外放置10、15、20元的特賣貨架。（歐陽德浩攝）

「自由行」積怨須正視

本地藥房結業，是人流減少、旅客消失的結果，但過去零售業過度側重不過夜旅客甚至水貨客的情況，也值得政府檢討。藥房生意受惠於內地旅客來港，但同時衍生水貨客擾亂社區的問題，藥房賣奶粉、衛生巾等賣到盤滿缽滿同時，其中最為水貨客所困擾的上水區自2012年起便先後激起過幾次「光復」運動，影響兩地關係。

藥房依賴內地旅客盈利，行李箱散滿地上入貨，篋來篋往的碰撞影響當區居民生活，而街道也失去本來應有的特式。這當然不是旅客的問題，而是政府欠缺規劃所致，未能在旅客需要與居民生活之間取得平衡。其後雖有新田購物城的出現，但因為選址及周邊配套欠奉，未能起分流作用。如今藥房出現倒閉潮，政府應藉此機會為本港旅遊業帶來質變，既要規劃旅遊業配套，亦要吸引不同類型旅客。

過去大量內地旅客到港，但大部分都即日來回，活動以購物為主，模式自然容易影響居民生活。旅發局可以協助業界，在購物以外，從本地自然資源與歷史建築、文化習俗等方向發掘全新旅遊體驗。從2018年訪港旅客數字可見，當時內地來港旅客超越5000萬人次，但過夜旅客卻不足四成。香港的旅遊價值不應局限於水貨、奶粉，就算疫情退卻，香港旅遊發能否轉型，尚待政府與旅發局提出產業政策，為業界提供支援。

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旅遊業成果如何分配？

除了旅遊業轉型之外，要讓居民對旅遊經濟的蓬勃擁有實感，政府亦要思考如何將經濟成果分配到市民手上。市民與來港旅客起直接衝突，部分可謂源於居民日常生活受盡影響之餘，卻無法在經濟上分享到應得成果。從旅客身上的所得收益，往往只有藥房等旅遊相關行業可以獲益。旅遊業轉型同時，政府亦須從財富分配着手，讓香港市民為旅遊業付出同時，可以得到應得回報，紓解民怨。