劏房觸電釀慘劇　改裝質素待監管

本月初旺角劏房發生一宗觸電慘劇，一名36歲新婚女住客意外喪命，機電署調查發現劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，屋內的接地裝置不符規定。事主租用涉事劏房單位接近十年，劏房電力裝置不合規格釀成致命事件發生，劏房的安全問題亦待政府正視。

機電署調查發現劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，屋內的接地裝置不符規定。（資料圖片）

劏房環境安全成疑

「香港01」記者近日與電業工程人員巡查深水埗一個劏房單位，便發現劏房內出現多個電力安全問題，包括全屋唯一的插座鬆脫，接觸不良可能導致發熱，甚至燃起火花點著周圍雜物釀成火災。屋內電力裝置亦未有漏電保護器，若然漏電電器將不能在短時間內跳掣。自1985年起《電力條例》已要求每個插座均須備有漏電保護器，劏房環境的供電安全令人擔憂。

政府當局應以此為鑑，首先加強監管劏房改裝，再巡視劏房改裝後的安全情況。發展局自2012年起開始監管部分與劏房相關的小型工程，但措施仍然依賴業主自行申報。2015及16年分別只有257及91宗劏房改裝工程獲發屋宇署的「完工證明書」，但同期劏房數目卻已分別增加2400及3900間，真正受署方監管的工程的數目不足半成，其餘的劏房工程質素難有保證。

本港大部分改裝劏房未受署方監管，供電系統安全成疑之餘，建築結構、防火系統亦未有保證，劏房環境惡劣有如計時炸彈。記者在一個劏房單位內發現一幅危牆裂開，從屋內可以看見陽光從裂縫透進，牆壁受壓而歪歪斜斜，彷彿隨時倒下。而劏房細小又雜物眾多，消防設備不足，住戶若遇火警亦將難以逃生。

自1985年起《電力條例》已要求每個插座均須備有漏電保護器。（資料圖片／蔡正邦攝）

部門加強合作 訂定改裝標準

根據2016年中期人口統計調查結果，當時全港已有約9.27萬個劏房單位，共20.9萬人居住。發展局應從統計署資料入手，整理全港劏房分布，並與機電工程署、屋宇署、消防署合作檢視本港劏房環境，限制改裝質素參差的劏房單位招租。

當局應為劏房改裝訂定最低標準，例如可研究為每個劏房單位的訂定標準的供電、防火設備布置要求。甚或局方應研究強制業主在改裝工程後向屋宇署申報，並抽樣巡查劏房單位是否合乎要求。而機電工程署亦有責任巡查樓宇的電力裝置，並對單位改裝不符《電力條例》要求的業主，在其改善不果後提出起訴。

本地樓價高昂，劏房單位有如雨後春筍，它的出現本非社會樂見，改善劏房工程監管，也只能是本地房屋供應充足前的折衷措施。長遠而言，政府仍須以大幅增加公營房屋，逐步取締本地劏房為目標，讓劏房戶按其住屋環境及經濟負擔，逐步過渡到公營房屋內居住，這才是真正改善港人居住環境的長久辦法。