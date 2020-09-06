安倍繼任者並非親中親美之爭

日本首相安倍晉三決定辭任後，由誰接任自民黨總裁一位及首相之座成為日本政界的焦點。爭奪相位的熱門人選之中，河野太郎已退出，岸田文雄氣勢不高，估計將成為現任內閣官房長官的菅義偉與自民黨另一巨頭石破茂兩人之爭。兩人之爭除了是首位之爭，也是自民黨內部派系的對決。這也反映了日本政壇封閉這個基本的現實。

安倍晉三宣布決定辭任後，外界馬上注意誰會是他的接任人。自民黨的熱門人選包括了內閣官房長官菅義偉、眾議院議員石破茂、防衛大臣河野太郎、眾議院議員岸田文雄、環境大臣小泉進次郎等。日本坊間舉行了有關接任人選的民調，然而兩個比較常被引用的民調卻顯示出迥異結果。由共同社進行的民調顯示，石破茂以34.3%支持度大幅拋離其他主要對手，排第二的菅義偉只有14.3%，第三的河野太郎只有13.6%。但另一邊，日本雅虎的網上民調卻顯示河野太郎的支持度竟高達66.8%，而石破茂卻只有14.3%。

已宣布角逐自民黨總裁的三人：石破茂（左）、菅義偉（中）、岸田文雄（右）。

石破與河野之爭

兩個民調截然不同，不過以調查手法而論，共同社的民調比較可信。一方面，日本是高齡社會，大部分國民未必會有心參加網上民調，網上民調可能只片面地反映了年輕或網絡世代的觀點。而且網上投票存在太多重複投票，以及非日本人投票的可能性，更令其可信性更為存疑。如果網上民調與其他民調相近還可以作為參考，但當出現如此迥然不同的結果時，便不得不作出懷疑。而客觀上，石破茂是傳統的實力派，人氣在日本一直高企，經常被形容為「最有力繼任首相人選」，再加上在自民黨內的人氣客觀上也高企，並非河野可比。「河野現象」可能只是因為近來在香港問題、親美立場等方面比較活躍，得到一些網絡人氣。

按共同社的同一調查，日本人認為下屆內閣最優先應解決的三大問題分別是「疫情」（72.9%）、「經濟、就業」（32.1%）、「養老金、醫療護理」（19.2%），顯示出日本人其實當下最關心的始終是疫情與經濟等民生問題，至於中美角力、香港議題等，則已是身多之事。這結果與實力派石破被看高一線是相符。而現實上，河野本人已宣布退出這次爭奪戰，某程度也反映了他自知無力一爭。

部份中文媒體和評論喜歡將石破茂標示為「親中」，與河野近來「親美」的表現作對立，認為是日本「親中」與「親美」的對決，其實也是一知半解。認為石破親中，無非就是因為他曾經就中國問題表達言論，例如指一旦答應了中國國家主席習近平訪日的計劃便不應該取消。尤其是石破7月3日在日本經濟新聞社的節目上表示，在中國與美國之間，日本並非只能二擇其一，繼以被人標上了「親中」的標籤。然而，認真理解日本政治的話，石破固然不屬於特別親美的傳統清和派系，但也並非非常親中。石破對中國「六四事件」、香港問題上都有作批評，但與其說他是「親中」，倒不如說他主張日本要有獨立性。石破6月5日在其派閥「水月會」網站上一篇網誌寫到「將我國（日本）捲入其中的是以中美對立為主軸的事件，其今後將會更加緊迫，（對我們而言）絕非隔岸觀火」，可看出石破是務實地認為日本得在中美角力中做好平衡。反觀日媒認為，與其說河野太郎是「親美派」，倒不如說他只是跟隨民情表達立場的「投機派」。可見，認為今次繼任人選是「親中」與「親美」派之爭的想法是一廂情願。

石破茂有關日本與中美關係的網誌。（水月會官方網站截圖）

相位只是派閥之爭

而能與石破茂一戰的是菅義偉。菅義偉雖然在兩個民調當中都表現不好，但卻被認為是最有希望繼任安倍的人選，原因是因為據傳安倍屬意其繼任，並非有說黨內巨頭麻生太郎和二階俊博都已經認同。有指石破因為之前經常批評安倍，故此安倍與他有私怨，加上位居內閣總管的菅義偉一向被認為是安倍最信任的手下，故此才有此舉。但不論真相如何，菅義偉在中美的政策取向就更不清楚，蓋他很少在這方面表達立場。出身農家的菅主要在內政上活躍，一般講及到國際問題也與日本的農業有關。事實上，在真正的「親中派」二階都首肯的情況下，菅義偉也不可能對中國有太激進的主張。

以人氣而言菅義偉不及石破茂，如果舉行黨內投票恐怕會輸，這亦是為何有傳安倍力主這次總裁決定不能以黨員投票決定。但這也說明了，菅義偉與石破茂之爭，其實只是一場日本的政壇派系角力，這與民意、甚至自民黨黨員意志未必有太大關係。自民黨執政多年幾乎不可動搖，具體誰擔任首相對其政治基盤沒有太大影響。但在利益層面，自民黨在親中親美各勢力間要維持平衡，故此無論誰繼任安倍也好，其政策取向都不可能太過於冒進。故此，對日本首相之爭，沒有必要有過度的解讀。