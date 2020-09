佛利民宣言50周年　企業社會責任從何說起？

1974年8月,參議員休·斯科特、巴里·戈德華特和國會議員羅茲在尼克松總統辭職前幾天會見了他,隨後向媒體做了簡報。Senators Hugh Scott, Barry Goldwater and Congressman Rhodes briefing the press after meeting with President Nixon a few days before his resignation. (Photo by © CORBIS/Corbis via Getty Images)