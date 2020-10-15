中國晶片急起直追　科技發展成國力根本

本周二（13日），蘋果公司發表了新一代旗艦機iPhone12系列，其所採用的處理器A14採用了台積電最先進的5nm晶片技術，更成為賣點之一。現代科技日新月異，而高科技產品的核心便是晶片。自從中美角力由貿易轉到科技戰上，美國展開了對中國華為、中興等企業的晶片圍堵，晶片更一躍成為大國之爭的利器。中國在晶片落後是不爭的事實，然而美國的圍堵並反而催迫了中國在晶片科技上的自立自主。同樣在周二，中國晶片龍頭中芯便公布了其「N+1」技術，雖然未及蘋果新機所使用的科技先進，但卻顯示了中國晶片正急起直追的一面。

在蘋果公布iPhone12系列消息前同日早上，中國晶片龍頭公司中芯國際亦公布了其FinFET N+1工藝晶片測試已獲通過的消息。按中芯聯席CEO的信息所示，N+1晶片比現有的14nm性能提升20%，功耗降低57%，邏輯面積縮小63%，SoC面積減少55%。從邏輯面積縮小的數據來看，此晶片可以視為與主流7nm工藝相近的技術看待。

中國晶片龍頭公司中芯國際亦公布了其FinFET N+1工藝晶片測試已獲通過的消息。

美國的晶片圍堵失預期

當然，即使中國晶片突入7nm的水平，但仍然與最先端的晶片技術有一定的距離。就如蘋果的iPhone12系列已實用5nm晶片，而台積電亦在攻堅3nm的晶片實用。不過，中芯N+1的突破反映中國一直落後的晶片技術雖然遭到美方技術制裁和圍堵，但仍然能逆難以上，找出獨立科技之路。

在今年初美國開始全面對中國展開以晶片為首的科技圍堵戰時，中國晶片技術落後的事實馬上露於人前。當時普遍對於中國科技發展比較悲觀，尤其是晶片是硬科技突破並不容易，一般估計中國即便急起直追，要達到當時較先端的7nm晶片技術也要花上約三年時間。故此可以說，N+1的突破比當初想像的還要快。

在美國國內，也對以晶片技術圍堵中國的成效抱有疑問。例如微軟創辦人蓋茨早就表示反對，認為這對阻止中國科技發展所起的效果只是短暫和有限的，但長遠而言卻會催迫中國發展出不依賴美國的晶片科技，屆時對美國而言將得不償失。

除了中國急起直追外，晶片圍堵的實際效果似乎也未有預期般高。美國雖然聲稱其對華為的制裁已天衣無縫，但現實上華為在晶片市場的需求份額無法被取代，晶片公司如果完全不與華為做生意，其產能將無處發洩，將面對巨大盈利倒退危機。長遠而言，晶片公司收入減少，又將令其能投入科研的經費減少，將成為科研的惡性循環。美國制裁令生效之後，包括台積電在內等眾多晶片公司紛紛向華府申請向華為供貨的許可，有部分更已獲得批准，形成了「包圍網」的漏洞。

比爾蓋茨認為不賣晶片給中國沒有好處。（視覺中國）

科技是強本之法

現代社會以科技為命脈。故此無論是大國比拼實力，又或是小國爭取生存空間，牢牢掌握關鍵的科技與技術才是強本的方法。中國一早明白科技的重要性，即使80年代改革開放時科技水平整體還很落後，但卻不惜花費大量精力和資金在科研之上。中美角力中國得以不怕美國的各種威脅，便是基建於本身已有的強大科研實力。

說到內地的科技發展，最令人印欠深刻的自然是深圳在中國的銳意發展下近年暫暫發展成創新科技之都。深圳的強大科研能力對中國發展更有着舉足輕重的重要性。今年適逢是深圳特區成立40周年，本周國家主席習近平南巡深圳時，在慶祝大會上便指「創新是第一動力」，中國要堅定不移地「建設具有全球影響力的科技和產業創新高地」。港深兩地淵源深厚，深圳花了幾十年成為了創新之都，然而香港近年卻仍然「食老本」消費國際金融中心的地位，欠缺獨當一面的能耐。就算拋下GDP這些表面數據，香港與深圳近年的發展也是相形見絀。如果香港希望保持自己的競爭力與重要性，那便須在科研方面也急起直追。