東涌新公屋鐵路不同步落成　政府長年規劃失誤之果

房委會擬於東涌興建8,100戶公營房屋單位，預計於2027至2028年分階段落成，但新建的港鐵站最快要2029年才建成，令人擔憂加劇現有交通負荷。追本溯源，問題出於東涌新市鎮擴展計劃一拖再拖，加上房屋和交通基建不同步，未能做到政府聲稱的基建先行。

東涌擴展計劃範圍涵蓋現有東涌新市鎮的東、西兩面，東面為填海區，西面為平整地。房委會向離島區議會提交文件，擬於東涌三個地段開展公營房屋發展計劃，興建8,100個單位，將有2.5萬人入住。地段的平整和基礎設施工程在2023至2024年交給房委會，單位將於2027至2028年分批落成。

2027年入伙 2029年設站

房委會提交文件後，有離島區議員表示擔憂未來交通不勝負荷，「開荒牛」以及原有居民均同受通勤之苦。此等憂慮有理，即使現時有巴士服務分流，現時東涌綫繁忙時段已擠滿搭客，在2019年上半年，東涌綫早上繁忙時段，以每平方米四人計，東涌線奧運至九龍站一段載客率達94%。即使在下班時段，情況也好不了多少。

其實，東涌未來不只在2027年迎來新公營房屋居民。整個東涌新市鎮擴展計劃將會提供6.21萬個住宅單位，相當於18.4萬人口，另有4萬就業機會。政府早前提出興建東涌綫延綫，新設東涌東和東涌西站，後者鄰近部分上文提及的新公營房屋。

令人失望的是，鐵路延綫最快在2029年才落成，通車期不僅較新入伙公屋時間晚，而且較東涌東填海區首批居民入伙期的2024年晚。新鐵路站遲遲不見縱影，相信一大原因是東涌人口增長預測一再被調低，而實際人口又的確較以往估計少，建站變得不划算。

新界西目前人口屬五區最多，未來人口增長亦集中在新界。圖為東涌迎東邨。（資料圖片/林嘉淇攝）

規劃墮後 後悔莫及

政府在1996年估計東涌在2011年完成所有填海計劃後，人口將達到32萬，而早於2000年，規劃署已有文件表示東涌西的填海範圍內擬建鐵路站。必須指出，房屋需求在過往幾十年一直存在，只是政府在回歸後放慢造地建屋進度，以致東涌人口至今「僅」為12.4萬。不過，就算東涌現時人口較預期少，通勤已成生活難題。

近年政府採納民意加快建屋填海步伐，但相關公共設施卻未能同步興建。政府在2014年的《鐵路發展策略》終於重提東涌東和東涌西站，今年5月交代新站預計於2023年動工。由構思到落成兩個站，前後歷經29年。若然早點落實建站，現有居民已有港鐵服務，毋須每程花15至20分鐘先乘車到東涌站才能坐港鐵出市區。

東涌西延線長1.3公里，新增東涌線東涌西站及東涌東站。（立法會文件截圖）

運輸及房屋局局長陳帆月前說現屆政府倡議基建先行，東涌的新區發展和鐵路基建相差兩至三年，已較以往的十多年理想，並稱如果乘客量低，就會浪費資源。這種說法無疑忽視了東涌以及其他地區過往長期缺乏配套的困擾，亦不肯承認規劃失誤。

應急之計，港鐵可加快興建兩個車站，最起碼應該先興建東涌西站，待東涌東填海完成後再興建東涌東站，早日服務現有及新公營單住戶，以免交通壓力爆煲。