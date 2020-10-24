勿讓居家安老毀於最後一哩路

扭轉重院舍，輕社區的現狀，推動居家安老一直是政府安老政策的重點方向。為此，政府推行社區照顧服務券、增加「改善家居及社區照顧服務」服務名額，特首林鄭月娥更兩次在施政報告中提到「家居及社區照顧為重點，而院舍則作為輔助」的政策方向。然而千里之堤或潰於蟻穴，被政府忽視的小細節，也或成爲讓政策措施不能抵達居家安老終點的最後一哩路。

現時，香港超過1萬棟唐樓沒有升降機，對一般市民來說影響不但，但對於體弱長者而言，卻足以阻礙他們出門覆診及正常社交。香港社會服務聯會2018年獲得凱瑟克基金和利希慎基金支持，在港島區、九龍區、元朗區及屯門區合作推行「落得樓」試驗計劃，提供樓梯機專人服務以協助服務使用者走出社區，幫助超過500位體弱人士。這個數據說大不大，說小不小，卻往往成爲左右居家安老實施素質的最後一哩路。

社聯推出「落得樓」樓梯機服務試驗計劃，為居於沒有電梯的舊或樓宇之長者及行動不便的人士，提供樓梯機接載服務，以協助上落樓梯，前往就醫、接受復康服務、購買日常用品、參與社交活動、外出飲茶、拜山及參加婚宴等，惟計劃將於10月31日結束。（資料圖片/李家偉攝）

政府不應只靠私人基金

倘若長者和體弱人士不能跨越環境障礙，又如何做到覆診、參與長者中心的活動，更談何有尊嚴、有質素的居家安老？也因此，澳門政府於2019年1月，透過澳門基金會資助明愛推行「上落出行服務」，使相關服務恆常穩定，與整體的居家安老政策順利銜接。然而香港的「落得樓」服務只依賴於慈善團體的支援，以至於今年10月底後因資金短缺，服務無以爲繼。

香港政府並非無意或無能服務。迄今為止，有69間安老院、老人中心及醫院透過政府的「樂齡及康復科應用基金」安裝購買了樓梯機，讓體弱人士及長者在這些地方無障礙地出行。只可惜該基金計劃覆蓋範圍有限，未能考慮到居於唐樓的長者。然而，政府的疏忽，卻往往讓這些人士與良好的社區照顧之間只差幾級梯級的距離。可見，完善的社區照顧體系與環境，既需要有藍圖規劃的大視野，同時也需保持細膩的體貼，觀察基層所需，不讓任何需要幫助的群體，被遺忘在城市的燈紅酒綠之後。

施政報告公佈在即，特首林鄭月娥既押後公佈，就應拿出更周全、細緻的方案。勿讓政府在發展社區照顧，推動居家安老的政策口號下，再出現體弱長者連下樓都難的笑話和窘境。政府雖要高瞻遠矚，但也要留心足下，勿讓安老政策規劃，都毀於這最後的一哩路。