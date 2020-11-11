阿塞拜疆停火收復失地　亞美尼亞淪為最大輸家

歷時六周的高加索戰事終於結束，在俄羅斯總統普京見證下，亞美尼亞及阿塞拜疆交戰雙方簽署停火協議。協議公佈後亞美尼亞首都埃里溫上演一幕幕「火燒趙家樓」的場面，憤怒的民眾蜂湧街頭，直斥總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）喪權辱國。又有示威者衝入帕希尼揚官邸及國會大樓，國會議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）更遭示威者暴打而需要入院施手術。亞美尼亞政客不斷以收復失地的民族主義煽動國內好戰情緒，最終擦槍走火招致今日戰敗割地，更令管治威信掃地，可謂是自食其果。

早於一次大戰期間，鄂圖曼土耳其帝國為壓制亞美尼亞人的獨立運動，對亞裔進行系統性的種族滅絕，對此土耳其一直堅決否認，亦因此種下了土亞兩國的百年血海深仇。而亞美尼亞亦於蘇聯統治末期，與同於當地依山而居的穆斯林阿塞拜疆人因領土糾紛而衝突加劇，阿塞拜疆境內由亞美尼亞人佔多數的納卡地區更起兵造反，最終落入中亞美尼亞政府手中。亞美尼亞自1991年從蘇聯獨立以來，一直與鄰國土耳其及阿塞拜疆處於敵對狀態。雙方雖然在俄羅斯調停下停火，但由於亞方根本沒有歸還納卡意圖，令和平進程一直停滯不前。

由於有土耳其、阿塞拜疆惡鄰環伺，亞美尼亞政客亦一直鼓吹國內的民族主義情緒，大力宣揚大亞美尼亞主義，主張出兵收復亞國「自古以來的神聖領土」，又不斷拿亞美尼亞屠殺的百年屈辱史，鞏固國內的反土意識。儘管帕希尼揚2018年憑住國內的顏色革命以打貪腐而上台，推翻自獨立以來由舊有蘇聯幹部成立，把持國家朝政數十載的共和黨，其對外的鷹派作風未有因此而改變。反而帕希尼揚清洗共和黨舊部，又將前總統科恰良（Robert Kocharyan）收監，皆令其保家普京不滿，也令亞俄的軍事同盟出現裂痕。

2020年10月8日，週四，在自稱的納戈爾諾-卡拉巴赫共和國的斯捷帕納克特，婦女在一場軍事衝突中避難。亞美尼亞指責阿塞拜疆向分裂主義領土納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh)的首都發射導彈，阿塞拜疆稱其幾個城鎮和第二大城市遭到襲擊。 (美聯社照片)

土耳其助阿塞拜疆大捷

另一邊廂阿塞拜疆則得到埃爾多安力撐，甚至私運敘利亞的僱傭兵越境助戰。另外阿方又得到不少以色列的精良武器，令其開戰不久便漸取得上風。阿塞拜疆軍日前在納卡第二大城鎮舒沙大捷後，已控制境內大部份土地，更有對納卡首府斯捷潘納克特直搗黃龍之勢。帕希尼揚見得兵臨城下，在大勢已去之下也在普京勸說下，不得不與阿塞拜疆簽訂城下之盟。然而此停火協議對亞美尼亞極為嚴苛，亞美尼亞不但要由納卡撤軍，大多過去佔領的納卡領土亦要歸還。而俄方則派遣2,000名維和部隊進駐境內，對當地進行實質控制。

在此三方的停火協議中埃爾多安亦獲利甚豐，可在亞美尼亞境內建造一條運輸線，以從納希切萬通往阿塞拜疆直達氣油豐富的裏海，既可毋須在東地中海跟希臘爭奪油田而仰歐盟鼻息，亦可打通中亞甚至中國一帶一路的貿易網，更可賣一個人情予普京，以維持土俄在敘利亞、利比亞的勢力平衡，可謂一舉三得。而在此六周的戰事中，阿塞拜疆收復失地、俄羅斯加強其在高加索的影響力，土耳其亦有所得益，最大的輸家可謂賠了夫人又折兵的亞美尼亞。簽下割地和約的消息傳來後，亞美尼亞全國更陷入暴怒之中，政局勢必再次動盪。

民族主義本為雙面刃，亞美尼亞人動輒以出兵收復國土的口號鼓動國民的愛國情緒，對國際形勢及環境顯然有所偏失，結果竟歷六周便戰敗如山倒，被迫簽訂屈辱條款，遭外侮如取如攜，撤兵割地不在話下。然而此對於亞美尼亞人來說，「自古以來的神聖領土」得而復失，復仇心態的民族情緒恐怕只有有增無減。而在此場連綿多年的戰爭中，納卡地區的亞美尼亞及阿塞拜疆人，因逃避戰火或政權易手而要被迫離開家園，又有甚麼強國夢可以彌補他們失去至親及家園的痛？