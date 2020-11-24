【施政報告2020】香港政府是否無心扶貧？

隨着貴州和甘肅這兩個仍有貧困縣的省份在周一（23日）宣佈脫貧，內地全面建成小康社會的目標已經實現。撇除「自由vs專制」的意識形態偏見，如此成就確實值得肯定。內地會對扶貧那麼執着，因為中國政府明白如果任由貧困者繼續貧困，即使國家經濟總量世界第一，科技超越美國，它也不會有合法性，畢竟人民日子過得好不好，才是長治久安的基礎。而這種覺悟，恰恰是香港政府和一些市民所忽視的。

許多人一聽到「攻堅脫貧」、「全面小康社會」等說法，第一反應就是不屑一顧。到目前為止，內地發展水平確實落後歐美和香港，總理李克強5月底承認「6億人每月收入1,000元」，就充份說明了這個問題。事實上，按照內地2020年的標準，貧困戶要做到人均年收入4,000元才算脫貧，這個收入水平肯定無法在香港維生。但要注意內地貧困戶無須面對香港的樓價、租金或其他生活成本，因此直接比較意義不大，更不能以香港經濟發展水平去否定內地脫貧成就。

2019年底，內地尚有52個貧困縣，分佈在雲南、新疆、寧夏、四川、甘肅、廣西、貴州。這些縣大多位置偏遠，土地貧瘠，致使經濟發展遠遠落後東部省份。它們最終能脫貧，不靠香港人所迷信的「市場調節」，而是依靠積極的政策介入，包括由政府安排易地扶貧搬遷，讓貧困戶住進品質更佳的房屋；調派國企參與扶貧，以配對的方式，動用資金在貧困縣建設基礎配套設施。這些工作能夠落實，全因黨政部門幕後策劃和督促。

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施政需要人性關懷

這並不是說內地體制就是完美的，肯定有各種各樣的問題和挑戰。例如剛脫貧的民眾能否拉近與大城市居民收入差距，以及脫貧的縣會否再次跌入貧困，就值得進一步觀察。但總的而言，內地多年來的扶貧成績非常顯著，就連美國左翼政治家桑德斯、微軟創辦人蓋茨亦讚譽有加。

許多人輕言抹煞內地體制，不願意從中發掘有益的經驗，更不願意借鑑別人的成功經驗，解決自身社會的問題。桑德斯和蓋茨讚賞中國的扶貧成就，無非是要鞭策美國政府在這方面的缺失，但估計美國政客和美國人聽不入耳。香港又何嘗不是這樣？香港社會知道官商勾結和地產霸權的存在，也明白「路有凍死骨」是這個城市的寫照，但社會上下對貧窮問題重視不足，起碼政府沒有魄力去解決，示威者也很少在遊行中提及貧窮問題。

內地貧困縣「清零」發生在林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》前夕，是一次偶然的提醒。當香港樓價連續十年被評為世界最難負擔，當「劏房」成為鬧市的風景，當香港人只在生存而不是生活，種種問題都在拷問那位於競選政綱中宣稱「關愛共融，改善民生」的特首。香港貧窮人口（月入低於全港中位數一半）達140萬，但政府慣常以派糖等非恆常措施紓困，而非從制度上改善收入分配及提供充份的社會保障，近日連一手樓空置稅也「走數」。林鄭必須痛改前非，施政要注入人性化的關懷，時刻要以人民的福祉為念，要在住屋、安老、勞工、退休保障等層面讓市民感覺到受重視。若非如此，因反修例示威而不孚民望的港府只會連僅餘的正當性也失去。